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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رجعت تاني.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 9-7-2023

صدى البلد

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأحد 9 يوليو 2023، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 66 جنيها في المزرعة، ويباع للمستهلك بداية من 74 جنيها وتصل إلى 76 جنيها للكيلو، منخفضا بنحو جنيها واحدا.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وهبط منذ فترة سعر الفراخ البيضاء الأمهات اليوم ليسجل 55 جنيها فقط بالمزرعة، وتباع للمواطنين في المحال بدءا من 65 جنيهًا للكيلو وحتى 70، فيما يبدأ سعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 74 جنيهًا وحتى 76 جنيهًا بعد ما سجل 95 جنيهًا

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 9-7-2023، ضمن نشرته الخدمية

واستقر سعر كيلو البانيه اليوم ليبدأ من 160 جنيهًا في المحلات للمستهلك، بعد أن سجّل في  بعض المحال نحو 210 جنيهات، قبل عدة أيام بفارق نحو 70 جنيهًا بين أقل وأعلى سعر.

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ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 165 أو 170 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 66 جنيهًا في المزرعة، و74 جنيهًا وقد يصل إلى 76 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 115-120 جنيهًا للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 100- 105 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 76- 77جنيهًا للكيلو.
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 160- 170 جنيهًا للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 55 في المزرعة ، و59-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وبالنسبة للفراخ المجمدة البرازيلي،  بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، جاءت  كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

  • سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.
  • سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.
  • سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الكتكوت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

  • كتكوت أبيض: 8 : 12 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض  خاصة الأحمر، التي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها  كالتالي:

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 115 جنيهًا في المزرعة، و 120و 125 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 110 جنيهًات في المزرعة، وبين 115 إلى 125 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 118 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 122-130 جنيه.
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