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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

8 جنيهات انخفاضا في قيمة الزيت والأرز بـ 25.. أسعار السلع اليوم

صدى البلد

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، أن حرص الحكومة على استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية خلال أيام العيد ساهم في حدوث حالة من التوازن في الأسواق والأسعار خلال الأيام الماضية، واستمرار المعارض المختلفة التي أقامتها الدولة في طرح كميات كبيرة من اللحوم على مستوى الجمهورية أدى إلى استقرار الأسعار في الأسواق وتوافر اللحوم اللازمة بكميات كبيرة تكفي وتفيض عن احتياجات المواطنين.

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وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية اليوم، أن أغلب أسعار السلع الغذائية مستقرة، وهناك عدد قليل من السلع التي شهدت تغير في أسعارها منها "الأرز والزيت" التي انخفضت أسعارهما، حيث تراجع سعر الزيت من 68 إلى 60 جنيها للزجاجة اللتر، منخفضا 100 جنيها في الكرتونة، وانخفض سعر الأرز بحوالي 3000 جنيه في الطن، إلا أن المستهلك لم يشعر بهذا الانخفاض في الأرز المعبأ الذي استقر سعره كما هو، ينما تراجع سعر الأرز السائب الذ وصل سعره إلى 25 جنيها للكيلو، موضحا أن بعض السلع أيضا زادت أسعارها على رأسها السكر الذي ارتفع ليتروح من 23 إلى 25 جنيها للكيلو، وكذلك البيض حيث يتراوح سعر البيضة الواحدة ليتروح من 4.25 - 4.50 جنيه.

وأوضح رئيس شعبة البقالة بالإسكندرية أنه بالنسبة لأسعار باقي السلع الأخرى، فإن سعر الجبن الأبيض يتراوح بين 76 - 96 جنيها للكيلو، والجبنة التركي الكيلو من 140 - 180 جنيها، والجبن المعبأ "الفيتا" العلبة وزن ربع كيلو من 12 - 17 جنيها،

أما المكرونة فيتراوح سعر العبوة 400 جرام من 8 - 10 جنيهات، وزجاجة الزيت 750 ملل من 40 - 45 جنيها، والزجاجة اللتر من 60 - 65 جنيها، وعبوة السكر وزن 1 كيلو من 20 - 25 جنيها، والأرز من 25 - 30 جنيها العبوة الكيلو .

وعن أسعار اللبن، قال المنوفي، استقر سعر اللبن السائب ليسجل سعر كيلو اللبن الجاموسي حوالي 20 - 25 جنيها، والبقري يتراوح من 8 - 10 جنيهات، واللبن المبستر من 25 - 30 جنيها للكيلو الواحد.

وعن أسعار البيض، يتراوح سعر طبق البيض الأحمر "30 بيضة" من120 - 125 جنيها، والبيض الأبيض يقل بنحو 5 جنيهات فيتراوح من115 - 120 جنيهات الطبق.

وتوقع المنوفي المزيد من الانخفاض في أسعار البيض خلال الفترة المقبلة.

سعر الزيت سعر الأرز السكر اللحوم

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