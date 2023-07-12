عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصين تترك المركز الأول..هذه الدولة الأعلى في عدد السكان على مستوى العالم

صدى البلد

شهد عام 2023 تغيراً هاماً في ترتيب الدول من حيث عدد السكان حيث ترتقي الهند إلى المركز الأول وتتراجع الصين إلى المركز الثانى، وذلك وفقا لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة (مراجعة 2022).

ووفقا للتقديرات، بلغ عدد سكان العالم 8.05 مليار نسمة يوم 1 يوليو عام 2023، يعيش 1.28 مليار في الدول الأكثر تقدماً وتشمل المناطق الأكثر تقدمًا أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا / نيوزيلندا واليابان.

txt

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

txt

5 جنيهات.. تحرك جديد في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

txt

سوق سودا للدخان| ماذا يحدث في أسعار السجائر؟! ومفاجأة من الشركة للمستهلكين

txt

محطة جبل الزيت.. وزيرة التخطيط تكشف أخر مستجدات برنامج الطروحات الحكومية

ويعيش 6.77 مليار في الدول الأقل تقدماً وتشمل المناطق الأقل تقدماً جميع مناطق إفريقيا وآسيا (باستثناء اليابان) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالإضافة إلى ميلانيزيا وميكرونيزيا وبولينيزيا.

من المتوقع وفقا لـ شعبة السكان بالامم المتحدة،  أن يبلغ عدد ســكان العالم 8.9 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2035، ويبلغ 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عـــام 2050.

تقع مصر في المرتبة الرابعة عشر عالمياً من حيث عدد السكان، الثالثة إفريقياً والأولى على مستوى الدول العربية.

بلغ معدل النمو السكانى على مستوى العالم 1.0 ٪ عام 2023، ويصل المعدل في الدول الأكثر تقدماً إلى 0.1 ٪ ويكون بالسالب فى دول مثل أسبانيا -0.1%، ألمانيا -0.04٪، في حين يرتفع المعدل في الدول النامية مثل النيجر 3.7%، الكونغو 3.2%.

بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع على مستوى العالم 26.7 طفل لكل ألف مولود حي عام 2023، ينخفض هذا المعدل إلى 1.4 طفل لكل ألف مولود حي في دول مثل سلوفينيا وأيسلندا، في حين يرتفع المعدل إلى 70.6 طفل لكل ألف مولود حي في نيجيريا، 70.5 طفل لكل ألف مولود في سيراليون.

بلغ متوسط معدل الإنـجاب الكلي عام 2023 على مستوى العالم 2.3 طفل لكل سيدة في سن الإنـجاب، ينخفض هذا المعدل إلى 1.5 طفل لكل سيدة في الدول الأكثر تقدماً وكذا يصل إلى 0.9 طفل في كوريا الجنوبية،  طفل في سنغافورة، في حين بلغ 6.7 طفل في دولة مثل النيجر، 6.1 طفل في تشاد.

65٪ نسبـة النساء المتزوجات اللاتـي يستخدمن أى وسـيلة لمنـع الحمل في الفئة العمرية (15 - 49 سنة) على مستوى العالم عام 2023، وترتفع تلك النسبة فى دول مثل النرويج ، تشيكيا والصين لتصل إلى 85% وتصل أدناها في تشاد وجنوب السودان بنسبة 8 %.

السكان عدد السكان الأمم المتحدة الهند معدل النمو السكاني وفيات الأطفال معدل الإنجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

خلاص يعني.. أكرم توفيق يثير الجدل بشأن صفقة إمام عاشور

مفاجأة.. صفقة الأهلي الجديدة تقترب من الرحيل

الطروحات الحكومية وجذب مليارات الدولارات.. الحكومة تزف أخبارا سعيدة خلال ساعات

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

بـ 15 مليون يورو.. الأهلي يستهدف ضم لاعب عالمي

رسميا.. رابطة الأندية تنهي الجدل وتعلن موعد تسليم درع الدوري للأهلي

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الستات بتعيش أكتر.. بيانات حكومية تكشف أعمار الرجال والنساء في مصر

محطة جبل الزيت.. وزيرة التخطيط تكشف أخر مستجدات برنامج الطروحات الحكومية

وزيرة التخطيط: استبعاد مشروعات جديدة لم يتم تنفيذها لترشيد الإنفاق الاستثماري

أشرف العربي: مصر مهتمة بالتحول الأخضر وتسعى لتعزيز الاستدامة في كل المجالات

5 جنيهات.. تحرك جديد في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

إلى أين سيصل عدد سكان مصر بحلول 2042؟.. تفاصيل

التذبذب يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

محاربة النجاح مش الحل.. رامي صبرى يرد على غلق أغنية "يمكن خير"

بعد إعلان حالة التأهب.. أوكرانيا تتصدى لهجوم روسي بالطائرات المسيرة على كييف

اليوم .. انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

روسيا تكشف حقيقة منع مواطنين لها من دخول إسرائيل

دعاء واحد من قاله 7 مرات كفاه الله هم الدنيا والآخرة.. اغتنمه

إيرادات العام الحالي وصلت إلى1501 مليار جنيه.. نستهدف النزول بنسبة الدين في العام المالي الجديد..أهم تصريحات وزير المالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق ما حدث مع زوجين اشتريا مزهرية صغيرة من مزاد خيري..صور

أمراض في المعدة تسبب الدوخة وانخفاض الضغط.. تفاصيل

اكتشف أضرار تناول المانجو .. واحذر الخضراء تسبب كوارث صحية

أسباب غير متوقعة لزيادة انتفاخ المعدة.. حسام موافي يوضحها

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ