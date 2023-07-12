الصين تترك المركز الأول..هذه الدولة الأعلى في عدد السكان على مستوى العالم

شهد عام 2023 تغيراً هاماً في ترتيب الدول من حيث عدد السكان حيث ترتقي الهند إلى المركز الأول وتتراجع الصين إلى المركز الثانى، وذلك وفقا لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة (مراجعة 2022).

ووفقا للتقديرات، بلغ عدد سكان العالم 8.05 مليار نسمة يوم 1 يوليو عام 2023، يعيش 1.28 مليار في الدول الأكثر تقدماً وتشمل المناطق الأكثر تقدمًا أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا / نيوزيلندا واليابان.

ويعيش 6.77 مليار في الدول الأقل تقدماً وتشمل المناطق الأقل تقدماً جميع مناطق إفريقيا وآسيا (باستثناء اليابان) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالإضافة إلى ميلانيزيا وميكرونيزيا وبولينيزيا.

من المتوقع وفقا لـ شعبة السكان بالامم المتحدة، أن يبلغ عدد ســكان العالم 8.9 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2035، ويبلغ 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عـــام 2050.

تقع مصر في المرتبة الرابعة عشر عالمياً من حيث عدد السكان، الثالثة إفريقياً والأولى على مستوى الدول العربية.

بلغ معدل النمو السكانى على مستوى العالم 1.0 ٪ عام 2023، ويصل المعدل في الدول الأكثر تقدماً إلى 0.1 ٪ ويكون بالسالب فى دول مثل أسبانيا -0.1%، ألمانيا -0.04٪، في حين يرتفع المعدل في الدول النامية مثل النيجر 3.7%، الكونغو 3.2%.

بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع على مستوى العالم 26.7 طفل لكل ألف مولود حي عام 2023، ينخفض هذا المعدل إلى 1.4 طفل لكل ألف مولود حي في دول مثل سلوفينيا وأيسلندا، في حين يرتفع المعدل إلى 70.6 طفل لكل ألف مولود حي في نيجيريا، 70.5 طفل لكل ألف مولود في سيراليون.

بلغ متوسط معدل الإنـجاب الكلي عام 2023 على مستوى العالم 2.3 طفل لكل سيدة في سن الإنـجاب، ينخفض هذا المعدل إلى 1.5 طفل لكل سيدة في الدول الأكثر تقدماً وكذا يصل إلى 0.9 طفل في كوريا الجنوبية، طفل في سنغافورة، في حين بلغ 6.7 طفل في دولة مثل النيجر، 6.1 طفل في تشاد.

65٪ نسبـة النساء المتزوجات اللاتـي يستخدمن أى وسـيلة لمنـع الحمل في الفئة العمرية (15 - 49 سنة) على مستوى العالم عام 2023، وترتفع تلك النسبة فى دول مثل النرويج ، تشيكيا والصين لتصل إلى 85% وتصل أدناها في تشاد وجنوب السودان بنسبة 8 %.