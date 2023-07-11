5 جنيهات.. تحرك جديد في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

تباينت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11-7-2023، بالأسواق حيث تراجعت الدواجن البيضاء الامهات إلى 54 جنيها للكيلو الواحد، فيما ارتفعت الدواجن الساسو "الدواجن الحمراء بنحو 5 جنيهات تقريبا مسجله 105 جنيهات مقارنة بـ 100 جنيه امس.

واستقرت أسعار الدواجن البلدي عند 100 جنيه للكيلو، والدواجن الرزب بـ 105 جنيهات، ووصل متوسط سعر الكتكوت إلى 14 جنيها للكيلو.

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 64 جنيها في المزرعة، ويباع للمستهلك بداية من 72 جنيها وتصل إلى 74 جنيها للكيلو، منخفضا بنحو جنيهين عن أسعار امس.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وهبطت منذ فترة سعر الفراخ البيضاء الأمهات اليوم لتسجل 54 جنيها فقط بالمزرعة، وتباع للمواطنين في المحال بدءا من 64 جنيهًا للكيلو وحتى 66 فيما يبدأ سعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 72 جنيهًا وحتى 74 جنيهًا بعد ما سجل بداية العام 95 جنيهًا

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 11-7-2023، ضمن نشرته الخدمية

وبدأ سعر كيلو البانيه اليوم بـ153 جنيهًا في المحلات للمستهلك، ويصل في بعض المناطق إلى 160 جنيها

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 155 أو 160 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار، بتراجع بنحو 5 جنيهات

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 64 جنيهًا في المزرعة، وللمستهلك بـ72 جنيهًا وقد يصل إلى 74 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 105 جنيهًا للكيلو مقارنة بـ 115 جنيها الاسبوع الماضي

الدواجن الساسو: 100- 105 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 74- 76جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: ما بين 155- 160 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 45-50 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 35 -45 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 54 في المزرعة ، و59-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وبالنسبة للفراخ المجمدة البرازيلي، بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، جاءت كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

سعر الفرخة بـ 71.5 جنيه لوزن الـ كيلو و100 جرام.

سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الكتكوت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية بعد التراجع الأخير إلى:

كتكوت أبيض: 10 : 14 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 12-15 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض خاصة الأحمر، التي تراجعت اليوم بنحو 5 جنيهات ووصل سعرها كالتالي: