عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التذبذب يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

صدى البلد

تذبذبت أسعار الذهب خلال تعاملات الايام القليلة الماضية، بشكل أقل حدة عن الأشهر الماضية على مستوى جميع الاعيرة الذهبية وعلى المستويين العالمي والمحلي.

وسجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-7-2023، تذبذبا بين صعود وهبوط خلال تعاملات اليوم، إلى أن وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2180 جنيها بدون مصنعية.

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-7-2023 على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

txt

رسميا.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين بالدولة

txt

8 جنيهات انخفاضا في قيمة الزيت والأرز بـ 25.. أسعار السلع اليوم

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا  2491 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا 2180 جنيها للجرام للشراء و 2170 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم 1869جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 17.440 ألف بدون مصنعية.

وسجل سعر أونصة الذهب “الاوقية” 77.470 جنيها للجرام.

وسجل سعر الاونصة عالميا 1932 دولارا

مجلس الذهب العالمي


أظهر مجلس الذهب العالمي في تقريره الأخير أن الربع الأول من العام شهد تناقض بين ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من الذهب وتزايد الطلب الاستهلاكي من الصين، وبين ضعف عملية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المدعومة بالذهب بالإضافة إلى ضعف الطلب الاستهلاكي من قبل الهند

وانخفض الطلب على الذهب خلال الربع الأول من العام (باستثناء الطلب الغير فعلي OTC) بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 1081 طن من الذهب، بينما ارتفع الطلب على الذهب متضمنا الطلب غير فعلي OTC بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 1174 طن.

وسجلت مشتريات البنوك المركزية معدل قياسي لتضيف 228 طن من الذهب إلى الاحتياطيات العالمية خلال الربع الأول، في المقابل أدى انخفاض الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بمقدار 29 طن إلى تسجيل انخفاض على المستوى السنوي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.

وكان استهلاك المشغولات الذهبية العالمي ثابتًا تقريبًا عند 478 طناً. حيث تجاوز تصنيع المجوهرات الاستهلاك ليضيف إلى المخزون العالمي ما يزيد قليلاً عن 30 طنًا. أيضاُ ارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية بنسبة 5٪ على أساس سنوي إلى 302 طنًا.

الذهب اسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب الان سعر الذهب مصر سعر جرام الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

صعود مفاجئ لـ الذهب عالميًا .. المعدن الأصفر يقترب من أعلى مستوى

حقيقة طلب الزمالك تعيين حكم أجنبي لمباراة القمة أمام الأهلي

س و ج.. محامي محمود كهربا يثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك

التذبذب يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط تناقش الموقف التنفيذي لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر

التخطيط القومي يطلق برنامجًا تدريبيًا بعنوان تطبيقات الرياضيات والإحصاء في الحياة العملية

التخطيط تبدأ فعاليات الدفعة السادسة من برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات

"الإحصاء": ارتفاع معدل التضخم الشهري في يونيو بنسبة 2% والسنوي إلى 36.8%

هدوء حذر يسيطر على سوق الذهب اليوم.. وهذا سعر عيار 21 الآن

العربية للتنمية الإدارية تختتم أعمال 123 برنامجا تدريبيّا بالنصف الأول من 2023

537.1 ألف فدان المساحة المستصلحة بمشروع المليون ونصف فدان عام 2021/2022 

أسعار اللحوم اليوم الأحد 9-7-2023 في الأسواق

ترشيحاتنا

5 جنيهات.. تحرك جديد في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

تنسيق الجامعات 2023.. ننشر توقعات الحدود الدنيا للمرحلة الأولى

مفاجأة.. زيلينسكي يضغط على قادة الناتو لإعادة صياغة البيان الختامي لقمة الحلف

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

%94.. محمد معيط: نستهدف النزول بنسبة الدين في العام المالي الجديد

مدبولي: لولا الزيادة السكانية لكان الوضع الاقتصادي أفضل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشكل مختلف.. قفطان أصالة على عارضة الأزياء يثير جدلا كبيرا

يمنع الإصابة بجرثومة المعدة والسرطان .. مشروب صيفي لن تتوقع فوائده

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالي

7 أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بالصلع عند الرجال.. تعرف عليها

فيديو

ادعوا له بالشفاء.. ظهور صادم لإيمان البحر درويش.. والنقابة تسعى للوصول إليه

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالي

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم | ماذا يحدث ؟

اللي بعده.. الأهلي يقترب من خطف فتوح والزمالك يتخذ هذا الإجراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ