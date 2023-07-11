تراجع جديد يهز سوق الذهب.. تحذير عاجل من الأرصاد وأخر مستجدات الدولار|التوك شو

تناولت برامج التوك شو اليوم الثلاثاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



تراجع جديد يضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

عرض برنامج “صباح البلد”، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 11-7-2023، والمذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.



منخفض الهند الموسمي.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان المناطق الساحلية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة.



سعر صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 11_7_2023|فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الثلاثاء 11 - 7-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره أحمد حمدي، أخر تحركات لـ الدولار اليوم الثلاثاء.



معهد المحاصيل الحقلية يقدم روشتة لتعامل المزارعين خلال موجة الطقس الحار

قال خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية والإرشاد والتدريب، إن الأرز والذرة الشامية والفول الصويا من أكثر المحاصيل تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، متابعا: البلاد ستتأثر بموجة طقس حارة خلال الأيام القادمة، وتلك الموجة ستؤثر بشكل كبير وواضح على تلك المحاصيل.



اقتصادي: زيادة صادرات الأغذية لـ1.4 مليار دولار مؤشر للاتجاه الصحيح|فيديو

أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي بعد زيادة صادرات الأغذية لـ1.4 مليار دولار، أن هناك زيادة في الصادرات وخفض في الواردات المصرية وهذا يعطي مؤشرًا أن السياسة التي تنتهجها الدولة تسير على الطريق الصحيح من خلال دعم الصناعة والارتقاء بجودة المنتج وفتح أسواق جديدة على مستوى العالم.



العمر مجرد رقم.. هاني الجمل يحقق حلم الدكتوراة في الإعلام بعد الـ70

قال هاني الجمل، الحاصل على شهادة الدكتوراة بعد سن السبعين، إن أحد أقاربه حصلوا على الدكتوراه، ومنذ ذلك الوقت وهو يتمنى الحصول على الدكتوراه في مجاله، متابعا: كنت أعمل لمدة 15 ساعة متواصلة لكي أحقق أحلامي.



عندها مرض جيني نادر في بصرها| جويرية سليمان تحكي تفوقها مع البكالوريا الدولية

قالت جويرية سليمان، أول طالبة كفيفة مصرية تحصل علي شهادة البكالوريا الدولية الـ IB بتفوق، إنها ولدت كفيفة لإصابتها بمرض جيني نادر جدًا ولم يستطع الأطباء تشخيصه، متابعة: بعد فترة تم تشخيص المرض تعرفوا على سيدة لديها ابن كفيف بنفس مرضها، وسافرت كندا وعلمته وتخرج من كلية هندسة.



ضرب بجد|عايدة رياض تكشف كواليس مشهدها الشهير مع عادل إمام

أكدت الفنانة عايدة رياض، أن الفنان عادل إمام قدم لها دعمًا كبيرًا في فيلم “اللعب مع الكبار”، مشيرة إلى أنه فنان رائع وتم تقديم مشاهد رائعة بالفيلم.

