معهد المحاصيل الحقلية يقدم روشتة لتعامل المزارعين خلال موجة الطقس الحار

قال خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية والإرشاد والتدريب، إن الأرز والذرة الشامية والفول الصويا من أكثر المحاصيل تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، متابعا: البلاد ستتأثر بموجة طقس حارة خلال الأيام القادمة، وتلك الموجة ستؤثر بشكل كبير وواضح على تلك المحاصيل.



وأضاف "خالد جاد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المعهد بدأ في نشر المعلومات والاسترشادات للمزارعين، للتعامل مع أشعة الشمس، مثل ري المحاصيل بانتظام ، ومقاومة المبيدات الحشرية.



وأكمل: هناك بعض المحاصيل يتطلب ريها بشكل واضح ومستمر، متابعا:" لا يجب أن يتم ري المحاصيل في فترة الظهيرة وري المحاصيل بانتظام والتعامل مع الحشرات والآفات.



ولفت إلى أن المحاصيل الزراعية بها أصناف يمكن زراعتها في أماكن معينة ولا يمكن زراعتها في أخرى، وذلك نتيجة لطبيعة المحاصيل.