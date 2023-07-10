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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزراعة تكشف تأثير المنخفض الهندي على المحاصيل المصرية.. وتوجه نصائح للفلاحين| فيديو

منخفض الهند الموسمي
منخفض الهند الموسمي

كشف الدكتور فضل هاشم، المدير التنفيذي لمركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، عن تأثير ارتفاع درجات الحرارة، الناتج عن المنخفض الهندي الموسمي، على المحاصيل الزراعية والفواكه في مصر.

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وقال الدكتور فضل هاشم، المدير التنفيذي لمركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،  إن ارتفاع درجات الحرارة يسبب إجهاد نباتي للمحاصيل ويقلل من الإنتاجية، كما أنه يؤدي إلى ري المحاصيل والنباتات بصورة أكثر من المعتادة لتفادي ارتفاع درجات الحرارة.

 

وتابع الدكتور فضل هاشم، المدير التنفيذي لمركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة: يجب على المزارعين عدم جمع المحاصيل النباتية مع ارتفاع درجات الحرارة، لتفادي الأضرار، حيث لابد ان يكون هناك مكان مجهز لجمع الثمار، ويفضل جمع الفواكه والخضروات في الصباح الباكر، أو في آخر النهار.
 

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