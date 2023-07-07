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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البنك الزراعي: قروض بـ14.5 مليار جنيه لخدمة المحاصيل خلال يونيو الماضي

صدى البلد

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري وقيادات البنك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحث معهم سبل دفع التمويل الزراعى والتيسيرات التمويلية للمشروعات الزراعية  وزيادة القيمة التسليفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية وكذلك توسيع قاعدة الفئات المستهدفة.


الاجتماع استعرض جهود البنك في دعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزراعين ومربي الثروة الحيوانية والداجنة لزيادة الانتاج الزراعي والحيواني ،وذلك من خلال التوسع في إتاحة القروض للمحاصيل الزراعية، والانتاج الحيواني ومراكز تجميع الألبان، وناقش وزير الزارعة ورئيس البنك الزراعي المصري التوسع في منح التمويلات للأنشطة الإنتاجية .


‏وأشاد "القصير" بجهود البنك الزراعي في مجال التمويل الزراعي وتقديم القروض خاصة خلال السنوات الأخيرة التي زادت فيها المحفظة الائتمانية للبنك لتبلغ نحو 70 مليار جنيه.

من جانبه أكد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري حرص البنك على مسانده جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة ،من خلال التوسع في اتاحة التمويل اللازم لدعم الأنشطة الانتاجية في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني.

وقال "فاروق" إن البنك يشهد طفرة كبيرة في حجم أعماله نتيجة خطط التطوير التي ينفذها البنك حالياً ،مشيرا إلى أن إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك بلغت نحو ٧٠ مليار جنيه تتضمن أكثر من ١٤،٥ مليار جنيه قروض لخدمة المحاصيل الزراعية بنهاية يونيو الماضي، مشيرا إلى أن ٨٠% من حجم محفظة الإئتمان موجهه لدعم وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به.

 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ، وفي اطار التعاون البناء والمستمر بين وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى .

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