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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكمون الأبرز.. الوادي الجديد تنجح فى زراعة المحاصيل الغير تقليدية والأغلى سعرا

نباتات عطريه
نباتات عطريه

نجحت محافظة الوادى الجديد فى التوسع بزراعة المحاصيل غير التقليدية والنباتات العطرية تنفيذًا لتوجيهات اللواء المحافظ محمد الزملوط وبدعم من القياده السياسية ، بضرورة  بتوفير كافة سبل الدعم للزراعات الاقتصادية عالية القيمة والتى تحقق عوائد اقتصادية كبيرة ومنها محصول الكمون وهو نبات شتوى يتحمل البرودة ولكنه لا يتحمل الحرارة الشديدة والحرارة المثلى للنمو تقارب 25م°.

يقول الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد  انه تم زراعة محصول الكمون فى مركزى باريس والفرافرة وخاصة منطقة درب الأربعين، حيث نجحت زراعة أكثر من 256 فدانا بإنتاجية عالية، وذلك فى إطار التوسع فى زراعة النباتات الطبية والعطرية حيث إن المساحة المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية التي تمت زرعتها بالمحافظة  بلغت 1550.14 فدان ما بين (كمون- بقدونس - كراوية - ينسون - شمر - بردقوش - حلبة - ريحان) وأكبر مساحة منزرعة نباتات طبية وعطرية بالفرافرة حيث بلغت 687 فدانًا يليها العوينات 510 أفدنة حيث احتل نبات البردقوش المرتبة الأولى من حيث المساحة التى بلغت 495 فدانا.

محافظ الوادي الجديد يشارك مجندي فرق الأمن الإفطار المجمع

وكانت أكبر مساحة منزرعة بردقوش بشرق العوينات 375 فدانا وأيضا المساحة المنزرعة كمون كانت 494.14 فدان وتصدرت إدارة باريس أكبر مساحة منزرعة كمون وهى 263.12 فدان وبلغت المساحة المنزرعة كراوية 173.12فدان والبقدونس 140فدانا والحلبة 112فدانا والشمر 105فدادين.

واضح وكيل  وزارة الزراعة ان محصول الكمون يحتاج لرعاية فائقة فى الزراعة، نظرا لأهميته الاقتصادية العالية حيث يبلغ سعر الطن حوالى 60 ألف جنيه، مؤكدا أن عملية الزراعة تشتمل على عدة مراحل أولها تحضير الأرض والتسميد ويجب تحضير الأرض المزمع زراعتها بعمليتى الحراثة وتكون متوسطة خلال شهر سبتمبر على عمق 20 سم إلى 25 سم أى شهر قبل موعد الزراعة ويتم خلالها فرش السماد العضوى الذى يضاف على دفعتين الأولى عند تخطيط الأرض للزراعة والثانية بعد الزراعة بحوالى 45-60 يوماً.

وأضاف أنه بعد ذلك تحرث الأرض حراثتان متقاطعتان ويقع تنعيم التربة بطريقة جيدة لإعداد فراش البذر، باعتبار حجمها الصغير وفى بعض الحالات ينصح بنثر مبيد حشرى لحماية البذور والزراعة من بعض الديدان والأمراض الفطرية، مشيرا إلى أن الكمون يزرع مباشرة فى الحقل عن طريق البذور والزراعة فى أحواض أو على الخطوط أو نثرا بالنسبة للكمون البعلى.

وأوضح أنه يجب الحذر عند اختيار البذور ويجب استعمال بذور ممتازة خالية من الأمراض والحشرات وتوضع البذور فى الثلاجة مدة 24 ساعة قبل البذر لتسريع عملية الإنبات ويزرع الكمون بآلات الزراعة بعد تعديلها أو يدويا على خطوط متباعدة أو فى أحواض أو نثرا ويحبذ لذلك خلط البذور بالرمل بمعدل ثلث بذور وثلثين رمل للحصول على زراعة متوازية على كامل المساحة المزروعة ويزرع الكمون فى خطوط متوازية متباعدة بمسافة 70 إلى 80 سم وتزرع فيها البذور على بعد 30 الى 35 سم بين النباتات "حسب نظام الرى المستعمل".

نباتات عطريه (1)
نباتات عطريه (1)
نباتات عطريه (2)
نباتات عطريه (2)
نباتات عطريه (3)
نباتات عطريه (3)
نباتات عطريه (4)
نباتات عطريه (4)

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