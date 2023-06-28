محافظ الوادي الجديد يشارك مجندي فرق الأمن الإفطار المجمع

شارك اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مجندين الشرطة بمقر فرق الأمن إلافطار المجمع، وذلك بحضور اللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وقدم المحافظ، التهنئة للمجندين والقيادات الأمنية بالمحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربًا عن تقديره لجهود وتضحيات رجال الشرطة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وتوفير المناخ الداعم لخطط التنمية.

داعيًا الله أن يحفظ أمن مصر وشعبها وأن ينعم عليها بمزيد من الرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للقيادة السياسية.

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