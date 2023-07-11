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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عندها مرض جيني نادر في بصرها| جويرية سليمان تحكي تفوقها مع البكالوريا الدولية

جويرية سليمان
جويرية سليمان

قالت جويرية سليمان، أول طالبة كفيفة مصرية تحصل علي شهادة البكالوريا الدولية الـ IB بتفوق، إنها ولدت كفيفة لإصابتها بمرض جيني نادر جدًا ولم يستطع الأطباء تشخيصه، متابعة: بعد فترة تم تشخيص المرض تعرفوا على سيدة لديها ابن كفيف بنفس مرضها، وسافرت كندا وعلمته وتخرج من كلية هندسة.

وأكملت “جويرية سليمان" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج ”صباح الورد" المذاع على قناة “تن”،:"هذه السيدة تعلمت من تجربه ابنها كيفية تأهيل ذوي الإعاقة الاندماج في المجتمع، ومن ثم قامت بتأسيس جمعية "بصيرة" والتي تعلمت بها كل شيء بداية من تمرين حواسها لتعويد حاسة البصر المفقودة، وتمرين حاسة اللمس لتعلم لغة برايل.

وأضافت :"المؤسسة ساعدتني في تطوير الحواس، في المهارات الحياتية مثل كيفية الأكل واللبس بمفردها، متابعة: نجحت في السفر بمفردي واستخدام كافة الأجهزة التي تساعدها في التعليم.
 

واسترسلت: رحلة تعليمي كانت صعبة للغاية ومكنش وردي، ولكن تعلم هذه المهارات كان ضرورة، ولكن الصعوبة الأكبر التي واجهتها هي عدم قدرة بعض المعلمين والطلاب على  تقبل فكرة دمجهم، وتعرضهم للتنمر. 

 

جويرية سليمان شهادة البكالوريا الدولية البكالوريا الدولية ذوي الإعاقة لغة برايل

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