العمر مجرد رقم.. هاني الجمل يحقق حلم الدكتوراة في الإعلام بعد الـ70

قال هاني الجمل، الحاصل على شهادة الدكتوراة بعد سن السبعين، إن أحد أقاربه حصلوا على الدكتوراه، ومنذ ذلك الوقت وهو يتمنى الحصول على الدكتوراه في مجاله، متابعا: كنت أعمل لمدة 15 ساعة متواصلة لكي أحقق أحلامي.



وأضاف "هاني الجمل" خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن رسالة الدكتوراه والماجيستير الخاصة به خاليان من كافة الأخطاء اللغوية، متابعا: العمل كـ محرر أخباري ساعدني كثيرا في الدكتوراه.



وأكمل:"عملت في إذاعة القاهرة لمدة 4 سنوات، ثم سافرت الإمارات حتى أكون نفسي، وعملت في إذاعة أبو ظبي لمدة 20 سنة، ثم عملت في صحف ووكالة أنباء الإمارات حوالي 32 سنة".



واسترسل: عملت في إحدى الجامعات الخاصة بمصر ومزجت بين الخبرة الأكاديمية والخبرة الحياتية، وعملت على نقل خبرة 35 سنة في كورس عبارة عن 12 محاضرة.