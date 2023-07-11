انهيار الدولار.. الأخضر يغير مساره الصعودى وينخفض بقوة

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بوضوح خلال التعاملات، وذلك في ظل بعض التطورات السلبية التي أضعفت الطلب على العملة الأمريكية، وعلى رأسها تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي والتي تعطي تلميحا حول السياسة النقدية، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، وفيما يلي أبرز المؤثرات على تحركات الدولار اليوم:

انخفض الدولار الأمريكي بوضوح فور صدور توقعات التضخم الصادرة عن الفيدرالي الأمريكي بنيويورك، حيث انخفضت توقعات التضخم في غضون عام واحد إلى 3.8% في يونيو، نحو 4.1% في مايو، وهي أدنى مستوى لتوقعات التضخم منذ إبريل 2021، وهذه التوقعات الجديدة عززت المخاوف حيال قيام الفيدرالي برفع الفائدة مجددا خلال اجتماعاته المقبلة.

وكذلك، تضرر الدولار الأمريكي من تصريحات بعض أعضاء الفيدرالي حول التضخم والوضع الاقتصادي، حيث صرح عضو الفيدرالي الأمريكي رفائيل بوستيك اليوم، الثلاثاء، بأن التضخم مرتفع للغاية ولكنه غير مستدام، وأن مسار التضخم الآن في الاتجاه الصحيح، وسيضمن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي استمرار ذلك.

وأضاف أنه من الواضح أن السياسة النقدية الآن في منطقة تشديدية، وكذلك، التأكيد على أنه يمكن بالتحلي بالصبر حاليا، حيث بدأ الاقتصاد في التباطؤ مع تباطؤ نمو الوظائف وتراجع التضخم جنبا إلى جنب مع دلائل أخرى.

وفي الوقت ذاته، تضرر الدولار بشكل إضافي من ضعف عائد السندات الأمريكية بمختلف اَجالها، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 1.19% وسجل حوالي 4.000%، وكذلك، تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل 20 عام بنسبة 0.49% وسجل حوالي 4.239%. وأيضا، هبط عائد السندات لأجل 30 عام بنسبة 0.76% وسجل حوالي 4.019%، وهذا الهبوط بعائد السندات خلال التداولات كان له تأثير سلبي على تحركات مؤشر الدولار.

ويترقب مستثمرو الدولار باهتمام كبير صدور قراءة التضخم الأمريكي، والتي سيكون لها تأثير قوي على تحركاته نظرا لأنها ستعطي إشارة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول قراراه المرتقب في اجتماع يوليو الجاري سواء بتثبيت الفائدة أو العودة مجددا لرفع الفائدة، خاصة مع التوقعات باستمرار التضخم الأمريكي المرتفع، وإذا جاءت البيانات أعلى من المتوقع، فقد يدفع ذلك الفيدرالي لرفع الفائدة مجددا، بينما إذا جاءت البيانات أقل من المتوقع، فهذا قد يدعم موقف البنك في تثبيت الفائدة دون تغيير خلال هذا الاجتماع.

في ضوء هذه التطورات وضعف الطلب على الدولار الأمريكي، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.19% وسجل حوالي 102.07 نقطة تقريبا، ويترقب صدور تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة سيكون له تأثير قوي على التداولات.