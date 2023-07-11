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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اقتصادي: زيادة صادرات الأغذية لـ1.4 مليار دولار مؤشر للاتجاه الصحيح|فيديو

أرشيفية
أرشيفية

أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي بعد زيادة صادرات الأغذية لـ1.4 مليار دولار، أن هناك زيادة في الصادرات وخفض في الواردات  المصرية وهذا يعطي مؤشرًا أن السياسة التي تنتهجها الدولة تسير على الطريق الصحيح من خلال دعم الصناعة والارتقاء بجودة المنتج وفتح أسواق جديدة على مستوى العالم.

وأضاف “البهواشي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن هذه العوامل ساعدت  على زيادة الصادرات في الربع من عام 2023، متابعًا أن الدولة تتابع دائمًا الأسواق العالمية وعلى أساسها تقوم بوضع الحوافز الجاذبة للمستثمرين.

وتابع الخبير الاقتصادي أن المنتج المصري يشهد نفاذية يوم بعد يوم في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن مصر لديها سياسة وهدف واضح وهو وصول الصادرات لـ 100 مليار دولار، حيث ما تم اتخاذه من خطوات تؤكد تحقيق هذا الهدف.
 

وأوضح أنه بالرغم من حالة التراجع الاقتصادي التي يواجهها العالم إلا أن الصادرات المصرية في تزايد مستمر والأهم أنها في كافة المجالات.

الصادارات الصادرات المصرية محمد البهواشى توك شو صدى البلد

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