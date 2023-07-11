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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تراجع جديد يضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، فالذهب اليوم سجل انخفاضا جديدًا، وعيار 18 انخفض لـ أقل من 1900 جنيه، وعيار 21 سجل 2170 جنيهًا، بعد أن سجل من قبل أكثر من 2800 جنيه.

 

الذهب اليوم

عرض برنامج “صباح البلد”، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 11-7-2023، والمذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

وأكدت الإعلامية رشا مجدي أن أسعار الذهب عادت في نهاية التعاملات المسائية بالأمس لحالة الاستقرار.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 2480 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2170 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1860  جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17360 جنيهًا.

المشغولات الذهبية تشهد إقبالًا كبيرًا
 

وأكد عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن هناك انخفاضا في أسعار الذهب منذ فترة، مضيفا أن هناك انخفاضا في البورصة العالمية للذهب مما ينعكس على الأسواق.

وأضاف عمرو المغربي،خلال تصريحات تلفزيونية أن هناك إقبال على شراء المشغولات الذهبية في الفترة الماضية، متابعا أن المشغولات الذهبية أفضل استثمارا للمواطن.
 

أسعار الذهب

وأشار عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إلى أن إعداد مشغولات ذهبية خفيفة الوزن تناسب الحالة المالية لكل مواطن.

وتابع عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أنه مقارنة بأسعار الذهب في مارس الماضي سنجد أنه انخفض أكثر من 500 جنيه في الجرام الواحد من عيار 21.

الذهب الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب عيار 18

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