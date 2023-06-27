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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«للي عاوز يصيِّف».. الأرصاد تكشف حالة الطقس بالمحافظات الساحلية في عيد الأضحى

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في المحافظات الساحلية، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، في ضوء رغبة قطاع كبير من المواطنين في التنزه بالمحافظات الساحلية في هذا التوقيت.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC"، أن الأجواء مستقرة بشكل كبير في المحافظات الساحلية، إذ أن درجات الحرارة في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية، والملاحة البحرية معتدلة، والبحر سيكون مؤهلا لأعمال الصيد والملاحة البحرية، متابعة: "الناس اللي حابة تصيف في عيد الأضحى الأجواء هتكون مستقرة بشكل كبير".

ارتفاع في درجات الحرارة

وتابعت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر الأحمر سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال فترة النهار، إذ أن درجة الحرارة العظمى ستصل لـ 39 درجة مئوية في شرم الشيخ والغردقة، إلا أنها ستعتدل خلال فترات الليل، والبحر سيكون مؤهلا لأعمال التنزه والصيد والملاحة البحرية.

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، قائلة: "الناس تخلي بالها بس من التعمق داخل البحار أثناء فترة المصيف".

الأرصاد الدكتورة منار غانم المحافظات الساحلية عيد الأضحى المبارك الملاحة البحرية

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