"خدوا بالكم".. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس في العيد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في العيد ستكون مستقرة بشكل كبير، إذ أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية مثل هذا الوقت من العام، إذ أن هذا الأسبوع شهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة من درجة إلى اثنين عن الأسبوع الماضي، وهذا مستمر حتى مطلع الأسبوع القادم.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC"، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية، وهذه هي الأجواء الطبيعية في هذا الوقت من العام، ولكن يوجد ارتفاع في نسب الرطوبة، وهي التي تزيد من الشعور بدرجات الحرارة بشكل أعلى.

وناشدت بضرورة توخي الحذر من فترة الظهيرة: "الفترة من 12 الضهر لـ 3 العصر هي أعلى فترة يكون بها ارتفاع درجات حرارة، ويجب توخي الحذر في النزول، واللي حابب ينزل ياريت يرتدي غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس المباشرة".

ونصحت بضرورة تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل مثل المياه على مدار اليوم، إضافة إلى التواجد في أماكن جيدة التهوية على مدار اليوم، "لو الناس خدت احتياطاتها مش هتحس بارتفاع درجات الحرارة".