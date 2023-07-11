ضرب بجد|عايدة رياض تكشف كواليس مشهدها الشهير مع عادل إمام

أكدت الفنانة عايدة رياض، أن الفنان عادل إمام قدم لها دعمًا كبيرًا في فيلم “اللعب مع الكبار”، مشيرة إلى أنه فنان رائع وتم تقديم مشاهد رائعة بالفيلم.

وقالت عايدة رياض ، خلال تصريحات تلفزيونية ، إن مشهد الخناقة مع الفنان عادل إمام بفيلم اللعب مع الكبار، كان أحد المشاهد الرئيسية في الفيلم، وفي هذا المشهد، كان الفنان عادل إمام “بيضرب بجد”، وكان رد فعلي أن أقوم بضربه أنا كمان، وكان من أفضل المشاهد".

فيلم الكيت كات

وتابعت الفنانة عايدة رياض: " من الأفلام التي أعتز بها أيضا “فيلم الكيت كات”، مع الفنان محمود عبد العزيز والفنان شريف منير".