منخفض الهند الموسمي.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان المناطق الساحلية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في الأمواج على شواطئ البحر المتوسط، ولكن بداية من اليوم ستقل سرعات الرياح، وعليه سينخفض ارتفاع الأمواج.

الأرصاد تحذر مواطني المناطق الساحلية

وأضافت: “يمكننا الاستمتاع بالأجواء على شواطئ البحر الاحمر والمتوسط”، متابعة: “البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، المحمل بكميات كبيرة من بخار المياه، ما يؤدي إلى الشعور بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير”.

ولفتت إلى أن نسبة الرطوبة تنخفض بشكل واضح في الجنوب، مقارنة بالمناطق الساحلية.