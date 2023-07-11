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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محطة جبل الزيت.. وزيرة التخطيط تكشف أخر مستجدات برنامج الطروحات الحكومية

صدى البلد

كشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الطروحات التي تعمل عليها الحكومة حاليا والإجراءات الخاصة بها والعروض التي تلقتها الدولة.

برنامج الطروحات الحكومية 

وأضافت هالة السعيد خلال فعاليات المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الطروحات التي تعمل عليها الحكومة حاليا  تتمثل في محطة جبل الزيت، حيث قام الصندوق السيادي بالطرح التنافسي للمحطة على عدد من المستثمرين.

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وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: تم تلقي مجموعة من العروض غير الملزمة ودراستها والتفاوض مع المستثمرين للتوصل إلى أفضلها وتم قبول عرض أعلى سعر في يونيو 2023.

وأشارت  إلى أنه يتم منح المستثمر الذي قدم أفضل عرض سعر مهلة 60 يوما كفترة حصرية ليقوم بعمل فحص نافي للجهالة، مضيفة أنه من المتوقع تكون الترسية في أكتوبر القادم والتي ستصل إلى أكثر من 300 مليون دولار.

طرح شركة وطنية 

 وفيما يخص شركة وطنية تم فتح غرفة البيانات الخاصة بها في نهاية فبراير وتلقي العروض التي وصلت إلى 6 عروض غير ملزمة وتم المضي قدمًا مع هذه العروض والبدء مع ثلاث شركات من المتقدمين وهي المؤهلة للفحص النافي للجهالة ونتوقع أن تكون الترسية ما بين شهر أكتوبر وشهر نوفمبر هذا العام.

وأضافت السعيد أن الطرح الآخر يخص محطات تحلية المياه وهناك خطة خمسية وضعتها الحكومة المصرية ووزارة الإسكان خاصة بطرح 21 محطة بإجمالي طاقة 3.3 مليون متر مكعب يوميا باستثمارات تتعدى 3 مليارات دولار في المرحلة الأولى منها والتي تنتهي في 2025 ، وقام الصندوق السيادي بالتعاون مع وزارة الإسكان مع لجنة المشاركة في وزارة المالية واللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء بدراسة هذا الموضوع، حيث تقدم في مرحلة التأهيل المسبق أكثر من 90 مستثمرا من 30 دولة، وقامت اللجنة والصندوق بتأهيل 17 تحالفا منها، وسيكون الطرح الأول لعدد 4 محطات في الربع الرابع من عام 2023، هذا بالإضافة إلى محطة سيمنز والمتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من 2024.

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