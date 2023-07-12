أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12-7-2023

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12-7-2023، تواصل استقرارها للشهر الرابع علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون اي ارتفاعات.

وينشر موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 12 يوليو 2023 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه أعلى سعر صرف له فى بنك مصرف أبوظبى الإسلامي نحو 30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (ميد بنك،الأهلي الكويتي) نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

سعر الدولار في مصر اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم )نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك ( البنك الأهلى المصري، بنك مصر ) نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

أعلى سعر لشراء الدولار

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم مسجلا 30.95جنيه للشراء

أعلى سعر لشراء الدولار

وتستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة كما تسعى كذلك إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %.

وقررت لجنة السياسة النقدية بمجلس الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة على الدولار، لتبقى عند مستوى الشهر الماضي والذي سجل 5.25%، ويأتي ذلك بعد سيطرة الفيدرالي الأمريكي على معدلات التضخم والتي انخفضت لـ4% مقابل 4.9% في مايو الماضي

وثبت الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة الأمريكية عند 5% و5.25% على التوالي، لتشهد معدلات الفائدة الأمريكية تثبيتًا عند أعلى مستوى منذ 2007 قبل الأزمة المصرفية العالمية.

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