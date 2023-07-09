أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 9 يوليو 2023 

ينشر موقع صدي البلد ، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات الصباحية في البنوك المصرية.
وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الدولار في البنك المركزي
1دولار =30.83شراء
1دولار =30.95 بيع
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
1دولار = 30.75شراء
1دولار =30.85بيع
سعرالدولار في البنك اسكندريه
1دولار = 30.85 شراء
1دولار =30.95 بيع
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
1دولار = 30.89 شراء
1دولار = 30.79 بيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
1دولار = 30.85 شراء
1دولار = 30.95 بيع
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
1دولار = 30.9 شراء
1دولار = 30 للبيع
سعر الدولار في بنك قناة السويس
1دولار = 30.85 شراء
1دولار =30.95 بيع
سعر الدولار في بنك مصر
1دولار = 30 .75شراء
1دولار = 30.85بيع