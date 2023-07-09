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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 9 يوليو 2023 

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

ينشر موقع صدي البلد ، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات الصباحية في البنوك المصرية. 

وجاءت الأسعار كالتالي: 

سعر الدولار في البنك المركزي 

1دولار =30.83شراء 

1دولار =30.95 بيع 

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رجعت تاني.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 9-7-2023

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رسميا.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين بالدولة

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

1دولار = 30.75شراء 

1دولار =30.85بيع 

 سعرالدولار في البنك اسكندريه

1دولار = 30.85 شراء  

1دولار =30.95 بيع

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 

1دولار = 30.89 شراء 

1دولار = 30.79 بيع 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 

1دولار = 30.85 شراء 

1دولار = 30.95 بيع

   

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

1دولار = 30.9 شراء 

1دولار = 30 للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس 

1دولار = 30.85 شراء 

1دولار =30.95 بيع

سعر الدولار في بنك مصر 

1دولار = 30 .75شراء 

1دولار = 30.85بيع
 

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