كيف تطورت أسعار العملات الأجنبية خلال أسبوع؟

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري ارتفاعا كبيرا في مصر بمستهل تعاملات الأسبوع.

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي بينما ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 9 يوليو 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الخميس الماضي.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .

وبلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلة 33.41جنيه للشراء و33.85 جنيه للبيع مقابل و33.62جنيه سعر إغلاق الأسبوع الماضي بزيادة 23 قرشا.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد 39.13جنيه للشراء و 39.63جنيه للبيع مقارنة 39.42جنيه للبيع سعر إغلاق الأسبوع الماضي بارتفاع 21 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.27جنيه للشراء و34.75جنيه للبيع مقارنة 34.46جنيه للبيع مرتفعا 29 قرشا.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 33.41جنيه للشراء و33.83جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 39.13جنيه للشراء و 39.65جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 34.27جنيه للشراء و34.75جنيه للبيع .

أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95 جنيه.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد عند 33.82جنيه للشراء و33.96 جنيه للبيع مقارنة 33.71 جنيه الخميس الماضي بارتفاع 25 قرشا.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد 39.58جنيه للشراء و 39.75جنيه للبيع مقارنة 39.54 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي بزيادة 21 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 34.70جنيه للشراء و34.85جنيه للبيع مرتفعا 13قرشا.