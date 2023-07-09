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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم

اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية

شهدت أسعار العملات العربية، فى ختام تعاملات اليوم الأحد تباينا فى بنوك مصر والأهلى البنك المركزي حيث ارتفع الدينار الكويتي بقيمة تتراوح مابين 12 الي 13 قرش فيما استقر الريال و الدرهم  علي مدار تعاملات الأسبوع.

يرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 25 يونيو 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي .


أسعار العملات العربية


الدينار الكويتي يسجل 100.51جنيه

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصرى ختام تعاملات اليوم الأحد ليسجل 99.45جنيه للشراء و100.51جنيه للبيع  مقابل 100.39 جنيه للبيع بزيادة 12 قرش .

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

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آخر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 9 - 7 - 2023.. فيديو

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أسعار الريال السعودى في البنوك اليوم


أسعار العملات العربية فى بنك مصر


وسجلت العملات العربية اليوم الأحد فى بنك مصر القيم التالية :

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى أعلى العملات العربية سعرا  حوالي 100.13جنيه للشراء و 100.51جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى  خلال تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو  8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية  اليوم الأحد فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى نحو 100.46جنيه للشراء و 100.89 جنيه للبيع مقارنة 100.76جنيه للبيع بارتفاع 13 قرش .


سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.22جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .


العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

العملات العربية الريال السعودى أسعار الدينار الكويتي الدرهم الاماراتى اليوم الأحد

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