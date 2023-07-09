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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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آخر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 9 - 7 - 2023.. فيديو

العملات
العملات

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأحد 9 - 7-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره أحمد حمدي.

 

سعر الدولار اليوم

 

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 33.70 جنيه للبيع،33.59  جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.51  جنيه للبيع، و39.38 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.73 جنيه للبيع، و100.33 جنيه للشراء.

أسعار الدولار العملات العربية سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى

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