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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هدوء حذر يسيطر على سوق الذهب اليوم.. وهذا سعر عيار 21 الآن

صدى البلد

هدأت أسعار الذهب اليوم الاحد 9-7-2023، في مصر مع اغلاق السوق العالمي.

وكانت أسعار الذهب قد  تذبذبت بقوة خلال الفترة الماضية ما بين صعود وهبوط، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وعلى المستويين العالمي والمحلي، ولكن كان سعر الذهب في مصر يتحرك بتذبذب أعنف.

وسجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 9-7-2023، استقرار خلال تعاملات اليوم 

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الاحد 9-7-2023 على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

 

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا  2486 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا 2175 جنيها للجرام للشراء و 2165 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم 1864 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 17.400 ألف بدون مصنعية.

وسجل سعر أونصة الذهب “الاوقية” 77.315 جنيها للجرام.

وسجل سعر الاونصة عالميا 1925 دولارا


أظهر مجلس الذهب العالمي في تقريره الأخير أن الربع الأول من العام شهد تناقض بين ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من الذهب وتزايد الطلب الاستهلاكي من الصين، وبين ضعف عملية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المدعومة بالذهب بالإضافة إلى ضعف الطلب الاستهلاكي من قبل الهند

وانخفض الطلب على الذهب خلال الربع الأول من العام (باستثناء الطلب الغير فعلي OTC) بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 1081 طن من الذهب، بينما ارتفع الطلب على الذهب متضمنا الطلب غير فعلي OTC بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 1174 طن.

وسجلت مشتريات البنوك المركزية معدل قياسي لتضيف 228 طن من الذهب إلى الاحتياطيات العالمية خلال الربع الأول، في المقابل أدى انخفاض الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بمقدار 29 طن إلى تسجيل انخفاض على المستوى السنوي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.

وكان استهلاك المشغولات الذهبية العالمي ثابتًا تقريبًا عند 478 طناً. حيث تجاوز تصنيع المجوهرات الاستهلاك ليضيف إلى المخزون العالمي ما يزيد قليلاً عن 30 طنًا. أيضاُ ارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية بنسبة 5٪ على أساس سنوي إلى 302 طنًا.

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