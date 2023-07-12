1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

تراجعت أسعار الذهب مجددا اليوم الأربعاء في مصر 12-7-2023، بعد ارتفاع مؤقت مساء أمس ، إذ هبط سعر الجرام من عيار 21 الآن في محلات الصاغة مجددا.

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1000 جنيه

وتراجع أسعار الذهب خاصة الجنيه بقيمة نحو 1000 جنيه إذ سجل اليوم الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 نحو 17360 جنيها بعدما وصل 18400 جنيه قبل أيام.

الذهب

سعر الذهب اليوم الأربعاء

سعر جرام الذهب الآن في مصر ، يبحث عنه الراغبين في الشراء إذ سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 2,491 جنيها للبيع، فيما هبط سعر الجرام عيار 14 الأقل في مصر إلى نحو 1,447 جنيها.

سعر الذهب الآن في مصر

ويهتم المقبلون على شراء أو بيع المعدن بمعرفة سعره الآن في محلات الصاغة في مصر، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب الآن في تعاملات السوق، كما يلي بكافة الأعيرة دون مصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء : 2,491 جنيهًات.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء ، 2,180 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الأربعاء ، من عيار 18: 1,869 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 14 للشراء : 1,453 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء ، عيار 24 للبيع : 17,360 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء ، عيار 24: 1,932 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويبحث الكثير عن المصنعية والضريبة والدمغة على كل جرام ذهب عند الشراء ، خاصة في حالة المشغولات الذهبية الأعلى في سعر المصنعية مقارنة بالسبائك الأكثر من 100 جرام، بعد قرار زيادتها 10 % بدءا شهر يوليو الحالي.

الذهب

وتكون مصنعية الذهب مختلفة بين محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى ، ويتم حساب سعر المصنعية، بكل سهولة فيكون يكون في الغالب بدءا من 6% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها بمبلغ يكون بين 80 وحتى 150 جنيها أو يزيد في بعض محلات الصاغة.

عند حساب سعر مصنعية السبائك، فهي تبدأ من نحو 35 جنيها للجرام في حالة السبائك التي تزيد عن 100 جرام على حسب الشركة المصنعة للسبيكة.

تراجع أسعار الذهب

وتراجعت أسعار الذهب في مصر بقوة بعد قرار حكومي أعلنه مجلس الوزراء في إبريل الماضي، بإعفاء واردات الذهب مع المصريين القادمين من الخارج من الجمارك، إذ دخل البلاد الدولة حتى الآن ما يقارب من 454 كيلو ذهب، معفاة من رسوم الجمارك تماما، حسبما قال الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، في تصريحات تليفزيونيه له على قناة الحدث اليوم.