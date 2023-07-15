800 جنيه| أسعار الذهب تتراجع بقوة.. وعيار 21 الآن يسجل هذه القيمة

يبحث الألاف يوميا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، بعد موجة هبوط كبيرة ضربت المعدن الأصفر على مدار الأيام الماضية بدأ صداها منذ شهر إبريل الماضي على خلفية قرار حكومي هوى بأسعاره.

800 جنيه

وهبط سعر الجنيه الذهب بقوة ، إذ فقد نحو 800 جنيه من قيمته خلال عدة أيام قليلة ، حيث سجل اليوم الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 17,480 ، بعدما كان قبل أيام قليلة 18320 جنيها.

الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

ويبحث المقبلون على الشراء عن سعر الذهب اليوم عيار 21 من المعدن في محلات الصاغة المصرية، إذ سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,873 جنيها فقط ، فيما هبط سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 2,185 جنيها فقط اليوم، بعد أعلى سعر سجله في إبريل وهو 2800 جنيه كاملة ليعد المفاجأة والتراجع الأكبر في تاريخه محليا.

سعر الذهب مباشر الآن

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر المعدن النفيس في محلات الصاغة حال الرغبة في الشراء أو البيع، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب الآن في تعاملات السوق، كما يلي بكافة الأعيرة دون مصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت: 2,509 جنيهًات.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت، 2,195 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الذهب الجرام اليوم السبت، من عيار 18: 1,881 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت، عيار 14 للشراء : 1,463 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت، عيار 24 للبيع : 17,480 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم السبت، عيار 24: 1,955 دولارًا بعد 1959 أمس ، و2056 كأعلى سعر في مايو.

سعر الذهب اليوم الجمعة

سعر المعدن خلال تعاملات اليوم الجمعة يتغير باستمرار وفقا لحركة السوق ونسبة المعروض وسعر الأوقية عالميا، خاصة عيار 21 يبحث، إذ سجل سعر الجرام نحو 2,185 جنيها للبيع، فيما هبط سعر الجرام عيار 12 إلى نحو 1,249 جنيها فقط.

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أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يبحث الشباب المقبلون على الخطوبة عند شراء الشبكة عن سعر المصنعية والضريبة والدمغة على كل جرام ذهب، ونظرا لأن المشغولات الذهبية تكون الأعلى في سعر المصنعية مقارنة بالسبائك الأكثر من 100 جرام، بعد قرار زيادتها 10 % بدءا شهر يوليو الحالي.

وتتغير المصنعية بين محلات الصاغة، في المحافظات والمدن والقرى ، ويتم حساب سعر المصنعية، بكل سهولة فيكون يكون في الغالب بدءا من 6% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها بمبلغ ثابت لدى بعض المحلات يكون بين 80 وحتى 150 جنيها أو يزيد في بعض محلات الصاغة، أما سعر مصنعية السبائك، فتبدأ من نحو 35 جنيها للجرام في حالة السبائك التي تزيد عن 100 جرام.