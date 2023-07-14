الذهب يتراجع الآن في مصر.. وعيار 21 اليوم مفاجأة غير متوقعة

يبحث الألاف عبر جوجل عن أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر خاصة سعر الجرام الأشهر في مصر وهو عيار 21 ، والذي تراجع اليوم، يعد أن تخطى 2200 جنيه قبل يومين.

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سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب اليوم محل اهتمام الراغبين في تداول المعدن والمشترين من محلات الصاغة المصرية، إذ سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,873 جنيها فقط ، فيما هبط سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 2,185 جنيها فقط اليوم، بعد أعلى سعر وصليعه في إبريل وهو 2800 جنيه كاملة ليعد المفاجأة والتراجع الأكبر في تاريخه محليا.

سعر الذهب مباشر الآن

سعر المعدن النفيس الآن في محلات الصاغة في مصر يتساءل عنه من يرغب في الشراء أو البيع، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب الآن في تعاملات السوق، كما يلي بكافة الأعيرة دون مصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة: 2,509 جنيهًات.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة، 2,195 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الجمعة، من عيار 18: 1,881 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة، عيار 14 للشراء : 1,463 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة، عيار 24 للبيع : 17,480 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة، عيار 24: 1,959 دولارًا بعد 1925 أمس ، و2056 كأعلى سعر في مايو.

سعر الذهب اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب الآن في مصر في تعاملات اليوم الجمعة يتغير باستمرار وفقا لحركة الوق ونسبة المعروض وسعر الأوقية عالميا، خاصة عيار 21 يبحث عنه الراغبون في الشراء إذ سجل سعر الجرام نحو 2,185 جنيها للبيع، فيما هبط سعر الجرام عيار 12 إلى نحو 1,249 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وعند اقتراب الزواج أو الخطبة، يبحث العرسان الجدد عن شراء الشبكة عن المصنعية والضريبة والدمغة على كل جرام ذهب عند الشراء.

وعند شراء المشغولات الذهبية تكون الأعلى في سعر المصنعية مقارنة بالسبائك الأكثر من 100 جرام، بعد قرار زيادتها 10 % بدءا شهر يوليو الحالي.

وسعر المصنعية لا يكون ثابتا بدى محلات الصاغة، فيختلف بين المحافظات والمدن والقرى ، ويتم حساب سعر المصنعية، بكل سهولة فيكون يكون في الغالب بدءا من 6% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها بمبلغ ثابت لدى بعض المحلات يكون بين 80 وحتى 150 جنيها أو يزيد في بعض محلات الصاغة.

وللراغبون في استثمار أموالهم ، يبحثون عن سعر مصنعية السبائك، فتبدأ من نحو 35 جنيها للجرام في حالة السبائك التي تزيد عن 100 جرام على حسب الشركة المصنعة للسبيكة.