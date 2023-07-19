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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بقوة على مدار الأيام القليلة الماضية، إذ يبحث الكثير عن سعر الجرام من العيار الأشهر في مصر وهو 21 الذي هبط إلى مستويات تاريخية.

الذهب

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وسجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مستويات متدنية ، إذ سجل سعر الجرام من العيار الأقل في مصر نحو 1,231 جنيها فقط وهو عيار 12 بعدما سجل نحو 1700 جنيه في ذروة الارتفاع في إبريل الماضي ، فيما تراجع سعر الجرام عيار 18 إلى 1,847 جنيها.

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سعر الذهب الآن في مصر 

وللراغبين في الشراء والبيع نقدم عبر صدى البلد سعر الذهب اليوم في مصر، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 2155 جنيها بعدما تخطى 2800 في ذروة الارتفاع  إبريل الماضي بتراجع نحو 650 جنيها، و3200 جنيه قبل أيام.

أسعار الذهب الآن

سعر الذهب مباشر الآن

سعر المعدن النفيس مباشر الآن يهتم به الكثير ممن يقبلون على البيع والشراء خاصة المشغولات، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب الآن في تعاملات السوق، كما يلي بكافة الأعيرة دون مصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأربعاء: 2,463 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، 2,155 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الأربعاء، من عيار 18: 1,847 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14 للشراء : 1,437 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 للبيع : 17,160 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء في العقود الفورية، عيار 24: 1,978 دولارًا بعد 1955 أمس ، و2056 كأعلى سعر في مايو.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

أسعار مصنعية الذهب والضريبة والدمغة ، محل اهتمام الكثير من الراغبين في الشراء خاصة من محلات الصاغة المختلفة، خاصة الراغبون في شراء الشبكة للخطوبة أو شراء الهدايا من المشغولات.

أسعار الذهب الآن

وتكون المشغولات الذهبية  الأعلى في سعر المصنعية مقارنة بالسبائك الأكثر من 100 جرام، بعد قرار زيادتها 10 % بدءا من شهر يوليو الحالي.

وعند حساب سعر المصنعية على المشغولات يتم إضافة  من 6% من سعر الجرام وحتى 10% على سعر الجرام، وقد تكون في بعض المحلات بين 80 وحتى 150 جنيها أو يزيد في بعض محلات الصاغة.

 عند حساب سعر مصنعية السبائك للراغبين في حفظ أموالهم يختلف الأمر ضمن أسعار الذهب، فتبدأ من نحو 35 جنيها للجرام في حالة السبائك التي تزيد عن 100 جرام، أما الأقل فتعامل معاملة السبائك.

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