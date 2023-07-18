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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

الذهب
الذهب

تراجع سعر الذهب بقوة من جديد اليوم ، لتسجل أسعار الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في محلات الصاغة المصرية مستويات متدنية جديدة مقارنة بأسعار الأمس والأيام الماضية، على خلفية قرار حكومي بدأ منذ أبريل الماضي هوى بأسعار المعدن.

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الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر 

ويبحث الكثير من الراغبين في الشراء والبيع عن سعر الذهب اليوم في مصر، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 2145 جنيها بعدما تخطى 2800 في ذروة الارتفاع  إبريل الماضي بتراجع نحو 700 جنيه، و3200 جنيه قبل أيام، ليكون السعر الآن مناسب للشراء.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 

ضمن أسعار المعدن الآن، تراجع سعر الجنيه الذهب، إذ سجل اليوم 17,160 جنيها بعد أن كان 18240 جنيها قبل أيام بفارق نحو 1080 جنيها، فيما وصل أعلى سعر له في إبريل 22400 جنيه بتراجع يزيد على 5 آلاف جنيه.

سعر الذهب مباشر الآن

سعر الأصفر مباشر الآن يهتم به الكثير ممن يقبلون على البيع والشراء، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب الآن في تعاملات السوق، كما يلي بكافة الأعيرة دون مصنعية:

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء : 2,463 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء ، 2,155 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الثلاثاء  ، من عيار 18: 1,847 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 14 للشراء : 1,437 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء ، عيار 24 للبيع : 17,160 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء في العقود الفورية، عيار 24: 1,955 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سعر الأصفر اليوم في مصر وخاصة عيار 21 بالمصنعية، يهتم به الراغبون في شراء الشبكة للخطوبة أو شراء الهدايا من المشغولات ، وذلك نظرا لأن المشغولات الذهبية تكون الأعلى في سعر المصنعية مقارنة بالسبائك الأكثر من 100 جرام، بعد قرار زيادتها 10 % بدءا من شهر يوليو الحالي.

الذهب

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة  من 6% من سعر الجرام وحتى 10% على سعر الجرام مجردا، وقد يتم احتسابها لدى بعض المحلات بين 80 وحتى 150 جنيها أو يزيد في بعض محلات الصاغة.

أما عند حساب سعر مصنعية السبائك للراغبين في حفظ أموالهم ، فتبدأ من نحو 35 جنيها للجرام في حالة السبائك التي تزيد عن 100 جرام.

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