هدوء حذر في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 18 الآن

تشهد أسعار الذهب هدوء حذرا على المستويين العالمي والمحلي، بعد فترة طويلة من التذبذب شهدتها الاشهر الماضية وصل خلالها سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2800 جنيه للجرام ثم هبط إلى 2150 جنيه.

واستقرار الطلب المحلي في مصر على الذهب وحدوث توازن بين العرض والطلب بعد مبادرة واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم.



شهدت أسعار الذهب اليوم الاحد 16-7-2023، هدوء نسبي مع أغلابق البورصة العالمية، وسجل سعر الذهب عالميا في اغلاق أمي 1955 دولار للاوقية.

تراجع الذهب أمس في البورصة العالمية، لكنه حقق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أبريل بعد إشارات على تباطؤ التضخم هذا الأسبوع أثارت بعض الآمال بتوقف رفع أسعار الفائدة الأميركية.

السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب كان بيانات التضخم الأمريكية عن شهر يونيو، فقد أظهر مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع أقل من المتوقع وسجل أصغر زيادة سنوية منذ أكثر من عامين بنسبة 4.8% وكانت القراءة السابقة 5.3% في ظل استمرار معدلات التضخم في التراجع.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأحد 16-7-2023، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,480 شراء 2,491

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,170 شراء 2,180

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,860 شراء 1,869

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,360 شراء 17,440 بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,480 شراء 2,491 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,273 شراء 2,284 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,170 شراء 2,180 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,860 شراء 1,869 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,447 شراء 1,453 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,240 شراء 1,246 الاونصة بيع 77,128 شراء 77,483 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,360 شراء 17,440 الكيلو بيع 2,480,000 شراء 2,491,429

وعن وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 11 يوليو، ارتفاعا كبيرا للطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 240546 عقدا، بينما ارتفع الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 74792 عقدا.