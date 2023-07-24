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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة غير مسبوقة بأسعار الذهب وعيار21 الآن يصدم المشترين

الذهب 
الذهب 

يزداد البحث عن  أسعار الذهب اليوم في مصر 24-7-2023، ويهتم به الآلاف من المشترين خاصة سعر جرام الأصفر من عياري 18 و21 الأكثر انتشارا في مصر، والمفضلة لدى شريحة كبيرة من الصريين.

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الذهب 

الذهب اليوم الإثنين

ويبحث الكثير عن أسعار المعدن النفيس اليوم في مصر ، إذ شهدت أسعاره ثباتا نسبيا لم يحدث من وقت طويل، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 بعد هبوط عند نحو أقل من 2165 جنيها، فيما سجل الجرام عيار 12 الاقل في مصر 1,234 جنيها فقط.

سعر الذهب مباشر 

وفي هذا التقرير المفصل، يقدم موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم الاثنين 24-7-2023 في محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الاثنين : 2,475 جنيهًا.
الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الإثنين ، 2,166 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الاثنين ، من عيار 18: 1,857 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 14 للشراء : 1,444 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين ، عيار 24 للبيع : 17,280 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين في العقود الفورية، عيار 24: 1,961 دولارًا بعد 1977 قبل يومين، و2056 كأعلى سعر في مايو.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ويهتم الكثير عن أسعار المعدن عيار 18 يبحث قبل الزواج والخطوبة لشراء المشغولات، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 18 بعد هبوط عند نحو أقل من 1,855 جنيها للبيع.

80 طن

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المصريين اشتروا 80 طن ذهب خلال العام الماضي.

الذهب 

وتابع مساعد أول وزير التموين في تصريحات تليفزيونية، أنه كان هناك إقبال كبير لشراء سبائك الذهب في الفترة الماضية فالمصريين يورن أن الذهب زينة وخزينة ويمكن تحويله لكاش في أي وقت باعتباره مخزن قيمة.

توقعات أسعار الذهب 2023

ويبحث الكثير عن توقعات سعر المعدن فلا يمكن التأكد منها مستقبلا، نظرا لأنها تتأثر بعدة عوامل مؤثرة في السوق، وهي حركة البيع والشراء وسعر الأوقية عالميا ومتوسط سعر الجنيه مقابل الدولار.

وبحسب الخبراء، تشير كافة المؤشرات انخفاض طفيف في أسعار الذهب أو استقراره مع دخول كميات ذهب كبيرة إلى السوق المصرية من الخارج بعد قرار الحكومة رفع رسوم الجمارك عنه في إبريل الماضي ولمدة 6 أشهر.

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