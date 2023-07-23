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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة لم تحدث منذ شهور|أسعار الذهب وعيار21 بعد شراء المصريين 80 طن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر 23-7-2023، إذ يهتم الآلاف من المشترين عن سعر جرام الأصفر من عياري 18 و21 الأكثر انتشارا في مصر.

أسعار الذهب اليوم الأحد

ويبحث الكثير عن أسعار المعدن النفيس اليوم الأحد في مصر ، إذ شهدت أسعاره مفاجأة لم تحدث من وقت طويل والتي ثبتت لمدة 72 ساعة على مدار 3 أيام، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 بعد هبوط عند نحو أقل من 2160 جنيها.

أسعار الذهب

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سعر الذهب اليوم عيار 18

وعن سعر الأصفر من عيار 18 يبحث عنه الراغبون في الزواج والخطوبة لشراء المشغولات، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 18 بعد هبوط عند نحو أقل من 1,850 جنيها للبيع.

سعر الذهب مباشر 

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم الأحد 23-7-2023 في محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الاحد : 2,474 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاحد ، 2,165 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الاحد ، من عيار 18: 1,856 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الاحد ، عيار 14 للشراء : 1,443 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الاحد ، عيار 24 للبيع : 17,240 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الاحد في العقود الفورية، عيار 24: 1,961 دولارًا بعد 1977 أول أمس ، و2056 كأعلى سعر في مايو.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وعند شراء المعدن الأصفر يبحث الكثير عن سعر المصنعية عند الشراء، والتي تكون كبيرة في حالة المشغولات، أما في حالة السبائك تكون قليلة نسبيا للأكثر من 100 جرام.

أسعار الذهب

وعند حساب سعر مصنعية الذهب يتم إضافة نحو 6-10 % من سعر الجرام أو بين 80-150 جنيها على كل جرام ، أما في حالة السبائك فحتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات ، أما الأعلى من ذلك تكون المصنعية في هذه الحالة بداية من 35 جنيها فيما فوق.

توقعات أسعار الذهب

توقعات سعر الأصفر فلا يمكن التأكد منها مستقبلا، نظرا لأنها تتأثر بعدة عوامل مؤثرة في السوق، وهي حركة البيع والشراء وسعر الأوقية عالميا ومتوسط سعر الجنيه مقابل الدولار.

ولكن تشير كافة المؤشرات انخفاض طفيف في أسعار الذهب أو استقراره مع دخول كميات ذهب كبيرة إلى السوق المصرية من الخارج بعد قرار الحكومة رفع رسوم الجمارك عنه.

80 طن

وأمس ، كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المصريين اشتروا 80 طن ذهب خلال العام الماضي، لأنهم يروه زينة وخزينة ويمكن تحويله لكاش في أي وقت باعتباره مخزن قيمة.

وتابع مساعد أول وزير التموين في تصريحات تليفزيونية، أنه كان هناك إقبال كبير لشراء سبائك الذهب في الفترة الماضية، موضحا أن البورصة المصرية السلعية تهدف إلى ضبط الأسعار بين الشركات.

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