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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

900 جنيه مرة واحدة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد الشهادات الدولارية

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا جديدا اليوم الأربعاء ، إذ هبط سعر الجرام من عياري 21 و18 بقوة وهما أكثر ما يبحث عنه المشترون لشراء المشغولات الذهبية.

الذهب 

سعر الذهب اليوم عيار 18

ويبحث الكثير عن سعر الجرام عيار 18 عند شراء المشغولات بالأخص على خلاف السبائك والتي تكون من عيار 24 ، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 18 بعد هبوط عند نحو أقل من 1,840 جنيها للبيع.

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900 جنيه

وتراجع سعر الجنيه الذهب من عيار 24 والذي يزن 8 جرامات ، بنحو 900 جنيه في أيام، إذ سجل اليوم بحد أدنى 17,160 جنيها بعدما سجل قبل عدة أيام نحو 18040 جنيها.

أسعار الذهب مباشر 

وفي هذا التقرير الخدمي، يقدم موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم في سوق محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية:

الذهب 

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأربعاء : 2,463 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء ، 2,155 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الأربعاء ، من عيار 18: 1,847 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 14 للشراء : 1,437 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء ، عيار 24 للبيع : 17,160  جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء في العقود الفورية، عيار 24: 1,964 دولارًا بعد 1977 قبل 3 أيام، و2056 كأعلى سعر في مايو.

سعر الذهب الآن 

سعر الأصفر محل اهتمام الآلاف من المشترين خاصة الشباب المقبل على الزواج، و تعد هذه الفرصة مناسبة جدا لشراء الشبكة نظرا لهبوط الذهب إلى مستويات متدنية مقارنة بأعلى سعر سجله في إبريل، بفارق نحو 600 جنيه بعدما تخطى 2800 جنيه في إبريل الماضي.

الذهب 

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن بالمصنعية 

ويبحث الكثير عند شراء الأصفر عن سعر مصنعية الذهب اليوم ، ويمكن احتسابها بكل سهولة ، إذ تسجل سعر المصنعية بين 6-10 % من سعر الجرام وقد تكون بين 100-150 جنيها في بعض محلات الصاغة،

أما مصنعية السبائك فتسجل بداية من 35 جنيها، لكل جرام للتي تزيد عن 100 جرام ، أما الأقل تعامل معاملة المصوغات في المصنعية بقرار جديد من وزير التموين بدأ هذا الشهر..

الشهادات الدولارية

وكان الدكتور الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أكد أن اتقرار لسوق الذهب وعودته إلى طبيعته جاءت بعد مبادرتين أولهما  "زيرو جمارك" والتي أدخلت الي السوق المصري اكثر من نص طن من السبائك والجنيهات واثر بقوة في اتزان أسعار الذهب.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن طرح الشهادات الدولارية بفائدة 7% من البنك الأهلي وبنك مصر  سيؤثر  بشكل جيد على اسعار الذهب في مصر.

ونصح مستشار وزير التموين المستهلكين بشراء الذهب  في الوقت الراهن خاصة ان أسعاره مناسبة ومستقرة في الوقت الراهن.

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