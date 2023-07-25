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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«الحق اتجوز فورا»|أسعار الذهب تتراجع مجددا وعيار 21 يفقد 550 جنيها

الذهب
الذهب

يبحث الكثير خاصة الشباب عن أسعار الذهب اليوم في مصر، والذي تراجع اليوم الثلاثاء مجددا، استمرار لمسلسل الهبوط الذي بدأ من إبريل الماضي بعد إعفاء الحكومة الذهب الوارد مع المصريين بالخراج من رسوم الجمارك.

سعر الذهب الآن 

ويهتم بسعر الأصفر الآلاف من المشترين خاصة الشباب المقبل على الزواج، فتعد هذه الفرصة مناسبة جدا لشراء الشبكة نظرا لهبوط الذهب إلى مستويات متدنية مقارنة بأعلى سعر سجله في إبريل ، بفارق نحو 550 جنيها.

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كما أن أسعار الذهب اليوم من عياري 18 و21 الأكثر انتشارا في مصر، والمفضلة لدى شريحة كبيرة من المصريين.

الذهب

الذهب اليوم الثلاثاء

ويهتم الكثير من المقبلين على الخطوبة بأسعار المعدن النفيس اليوم في مصر ، إذ شهدت أسعاره تراجعا ، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بعد هبوط عند نحو أقل من 2165 جنيها، فيما سجل الجرام عيار 12 الأقل في مصر 1,231 جنيها فقط.

أسعار الذهب مباشر 

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم في سوق محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء : 2,474 جنيهًا.
الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء، 2,165 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الثلاثاء، من عيار 18: 1,856 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 14 للشراء : 1,443 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء، عيار 24 للبيع : 17,240 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء في العقود الفورية، عيار 24: 1,954 دولارًا بعد 1977 قبل 3 أيام، و2056 كأعلى سعر في مايو.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سعر الجرام عيار 18 مهم للكثير من الفئة الراغبة في شراء المشغولات، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 18 بعد هبوط عند نحو أقل من 1,854 جنيها للبيع.

توقعات أسعار الذهب 2023

أما عن توقعات سعر المعدن فلا يمكن الجزم بها، فيتحكم في سوق الذهب عدة عوامل، وهي حركة البيع والشراء وسعر الأوقية عالميا ومتوسط سعر الجنيه مقابل الدولار.

وبحسب الخبراء، وبما ان سعر الدولار مستقر وسعر الأوقية في تراجع وحجم الطلب مستقر  تشير كافة المؤشرات إلى انخفاض طفيف في أسعار الذهب أو استقراره.

الذهب 

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية 

أما عن سعر مصنعية الذهب اليوم ، فيتم احتسابها بكل سهولة ، إذ يسجل سعر المصنعية بين 6-10 % من سعر الجرام وقد تكون بين 100-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

أما عن شراء السبائك فتسجل مصنعيتها بداية من 35 جنيها، لكل جرام للتي تزيد عن 100 جرام ، أما الأقل تعامل معاملة المصوغات.

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