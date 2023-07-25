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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-7-2023، بمتوسط 10 جنيهات في الجرام الواحد على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وشهد سعر الذهب تحركات محدودة خلال الأسابيع القليلة الماضية. 

وأظهرت أسعار الذهب تماسكا منذ الأسبوع الماضي الذي شهد صحوة الدولار من جديد بعد تسجيله أدنى مستوى في 15 شهر، لنجد أن تراجعات الذهب جاءت محسوبة دون أن يقوم بكسر أي مستوى دعم هام يدفعه لمزيد من الهبوط، لنجد أن التراجع الأخير في الأسعار كان تصحيح سلبي بعد التشبع الكبير في الشراء على الذهب. 

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وتوقف مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية اليوم عن الارتفاع وشهد تراجع بنسبة 0.1% وقت كتابة التقرير، وذلك بعد سلسلة من الارتفاع استمرت 5 جلسات متتالية لتصل به إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين. 

 

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-7-2023، ضمن نشرته الخدمية .

 

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا 2457 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا 2150 جنيه للشراء و 2145 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم 1843 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 17.200 ألف جنيه للشراء بدون دمغة ومصنعية.

أسعار الذهب 


تحاول أسعار الذهب الارتفاع اليوم مستغلة بعض الضعف في مستويات الدولار الأمريكي، وذلك بعد أن سيطر الهبوط على أداء المعدن النفيس خلال الأربع جلسات الماضية، يأتي هذا في ظل استعداد الأسواق لاجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ اليوم ويستمر لمدة يومين. 

ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.3% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1963 دولار للأونصة، حيث استطاعت أسعار الذهب الاستقرار فوق المستوى 1950 دولار للأونصة منذ بداية الأسبوع في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الفيدرالي. 

الأسواق تنتظر اجتماع الفيدرالي والذي متوقع بشكل كبير في الأسواق برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه، ولكن التركيز سينصب على بيان البنك وتصريحات رئيس البنك جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع. 

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