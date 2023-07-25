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تراجع في أسعار الذهب الآن.. ومفاجأة بعيار 21 | تفاصيل

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد  مريم كمال، تغطية خاصة عن أسعار الذهب في سوق الصاغة وأسعار صرف الدولار في البنوك.

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سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصرى 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، البنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. 

وقبل ساعات ألمح صندوق النقد الدولي إلى أنه قد يقبل اليوان الصيني لتسوية التزامات الدول معه بعد سداد الأرجنتين للديون مؤخرا بـ اليوان.

وحسب صحيفة “مودرن دبلوماسي، أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الأرجنتين سددت جزءا من ديونها، أي ما يعادل 1.1 مليار دولار من 2.7 مليار دولار التي تستحق الشهر الماضي، مع صندوق النقد الدولي بالعملة الصينية.

وأشارت الى أن “اليوان الصيني هو أحد العملات الخمس القابلة للاستخدام بحرية والتي يمكن للأعضاء استخدامها لتسوية التزاماتهم مع الصندوق”.
 

 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 : 2,474 جنيهًا.
وسجّل سعر الجرام عيار 21، 2,165 جنيها للشراء.
وسجّل سعر الذهب الجرام عيار 18: 1,856 جنيهًا.
وسجّل  سعر الجرام عيار 14 للشراء : 1,443 جنيهًا.
وبلغ سعر الجنيه عيار 24 للبيع : 17,240 جنيها.

وعن أسعار المصنعية قررت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف ، زيادة قيمتها  للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بداية من اول الشهر الحالى، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية
وسوف تكون اسعار مصنعية المشغولات الذهبية وضريبتها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد هذا القرار الجديد.

وعند  حساب سعر المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد تتم المصنعية لها، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام، بينما يتم معاملة السبيكة حتى 100 جرام معاملة المشغولات.

ومن ناحية اخرى، أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المصريين اشتروا 80 طن ذهب خلال العام الماضي.

وأشار إلى أنه كان هناك إقبال كبير لشراء سبائك الذهب في الفترة الماضية فالمصريون يرون أن الذهب زينة وخزينة ويمكن تحويله لكاش في أي وقت باعتباره مخزن قيمة.

أما عن توقعات أسعار الذهب الفترة المقبله فلا يمكن الجزم بها نظرا لأنها تتأثر بعدة عوامل مؤثرة في السوق ، وهي حركة البيع والشراء وسعر الأوقية عالميا ومتوسط سعر الجنيه مقابل الدولار ، ولكن ترجح جميع المؤشرات،انخفاض طفيف في أسعار الذهب أو استقراره مع دخول كميات ذهب كبيرة إلى السوق المصرية من الخارج بعد قرار الحكومة رفع رسوم الجمارك عنه.

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