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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 25-7-2023

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، على الرغم من صدور بيانات ثقة المستهلك الأمريكي، والتي أظهرت ارتفاع معنويات وإيجابية المواطنين تجاه النشاط الاقتصادي، ما يعزز موقف الفيدرالي الأمريكي بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2150 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 5 دولارات لتسجل مستوى 1960 دولارًا.

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تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21

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رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن

سعر الذهب اليوم 

أضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2457 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1843 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل مستوى 1434 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل مستوى 17200 جنيه.  

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 5 جنيهات بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2160 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2165 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2155 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 7 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1962 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1955 دولارًا.

وصدرت في وقت لاحق اليوم بيانات ثقة المستهلك الأمريكي، والتي أظهرت ارتفاع معنويات وإيجابية المواطنين تجاه النشاط الاقتصادي، لتمنح الفيدرالي الأمريكي مزيدًا من القوة تجاه تشديد السياسة النقدية الفترة المقبلة.

وكشفت بيانات مؤشر ثقة المستهلك CB(يوليو) عن تسجيل 117.0 نقطة مقابل توقعات بتسجيل مستويات 111.8 نقطة، بينما عُدلت القراءة السابقة في فبراير وتم رفعها إلى 110.1 نقطة بعدما كانت 109.7 نقطة.

وتأتي هذه البيانات وسط ترقب الأسواق لنتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليو وغدًا، لتحديد مصير أسعار الفائدة.

 

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