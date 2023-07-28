700 جنيه| مفاجأة صادمة بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، مجددا استمرار لموجة تراجع هي الأكبر محليا، إذ سجل سعر الجرام من عياري 21 و18 تراجعا قويا بالتزامن مع هبوط سعر الأوقية عالميا نتيجة قرار الفيدرالي الأمريكي برقع الفائدة 25 نقطة أساس.

سعر الذهب

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سعر الذهب اليوم عيار 18

وتراجع سعر الجرام عيار 18 اليوم في محلات الصاغة والذي يهتم به الكثير عند شراء المشغولات ، إذ استقر بعد هبوط عند نحو أقل من 1,834 جنيها للبيع مقتربا من 1800 جنيه فقط.

سعر الذهب الآن

سعر المعدن الثمين يتغير باستمرار على مدار اليوم خلال التعاملات، فهو محل اهتمام الآلاف من المشترين خاصة الشباب المقبل على الزواج، اللذين يبحثون عن سعر الجرام من عيار 21 والذي سجل، وتعد هذه الفرصة مناسبة جدا لشراء الشبكة نظرا لهبوط الذهب بنحو 700 جنيه من أعلى سعر سجله في إبريل، وهو 2850 جنيها في إبريل الماضي.

أسعار الذهب مباشر

ويسعى موقع صدى البلد إلى تقديم سعر الذهب مباشر اليوم في سوق محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي،:

سعر الذهب

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة : 2,457 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة ، 2,150 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الجمعة ، من عيار 18: 1,843 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 14 للشراء : 1,433 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة ، عيار 24 للبيع : 17,120 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في العقود الفورية، عيار 24: 1,947 دولارًا بعد 1972 أمس ، و2056 كأعلى سعر في مايو.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن بالمصنعية

ويعتبر سعر مصنعية الذهب اليوم ، أبرز ما يرغب المشترين في التعرف عنه، يمكن احتسابه بكل سهولة، إذ تسجل سعر المصنعية بين 6-10 % من سعر الجرام وقد تكون بين 100-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

سعر الذهب

وعند حساب مصنعية السبائك للراغبين في استثمار أموالهم ، فتسجل بداية من 35 جنيها، لكل جرام في حالة إذا زادت السبيكة عن 100 جرام، أما الأقل تعامل معاملة المصوغات في المصنعية بقرار جديد من وزير التموين بدأ هذا الشهر.

الشهادات الدولارية

من جانبه كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، علاقة تراجع أسعار الذهب وما يقال حول هبوطها 300 جنيه بسبب طرح الشهادات الدولارية الجديدة.

وقال الدكتور ناجي فرج في تصريحات تليفزيونية، إن أسعار الذهب تشهد حالة كبيرة من الاستقرار، بعدما تراجعت أسعار الذهب من 2850 جنيها إلى 2150 جنيها، بسبب مبادرة زيرو جمارك والتي دخل على إثرها نصف طن من السبائك.

لا علاقة للشهادات الدولارية بأسعار الذهب، هكذا استكمل فرج حديثة قائلا إن المعدن مرتبط برفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة، وأسعار الذهب الحالية قريبة جدا من الأسعار العالمية.