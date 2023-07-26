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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب يتراجع .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صدى البلد

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 26-7-2023، بنحو 80 جنيهًا حيث سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 17.200 ألف مقارنة بـ 17.280 جنيهًا بالأمس.

وتراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء، بمتوسط 10 جنيهات في الجرام الواحد، وسجّل سعر عيار 21 الآن 2150 جنيهًا مقارنة بـ 2160 جنيهًا بالأمس.

أسعار الذهب اليوم

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 2457 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1843 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل مستوى 1434 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل مستوى 17200 جنيه.  

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 5 جنيهات بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2160 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2165 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2155 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 7 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1962 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1955 دولارًا.

وصدرت في وقت لاحق اليوم بيانات ثقة المستهلك الأمريكي، والتي أظهرت ارتفاع معنويات وإيجابية المواطنين تجاه النشاط الاقتصادي، لتمنح الفيدرالي الأمريكي مزيدًا من القوة تجاه تشديد السياسة النقدية الفترة المقبلة.

وكشفت بيانات مؤشر ثقة المستهلك CB(يوليو) عن تسجيل 117.0 نقطة مقابل توقعات بتسجيل مستويات 111.8 نقطة، بينما عُدلت القراءة السابقة في فبراير وتم رفعها إلى 110.1 نقطة بعد ما كانت 109.7 نقطة.

وتأتي هذه البيانات وسط ترقب الأسواق لنتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم وغدًا، لتحديد مصير أسعار الفائدة.
 

 

 

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-7-2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

 

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا 2457 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا 2150 جنيه للشراء و 2145 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم 1843 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 17.200 ألف جنيه للشراء بدون دمغة ومصنعية.

 

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