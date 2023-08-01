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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1000 جنيه| تراجع غير مسبوق في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

يعتبر سعر الذهب اليوم في مصر 01-08-2023، هو الأكثر بحثا بين الراغبين في شراء المعدن الأصفر في سوق الصاغة، إذ يعتبر سعر الجرام عيار 8 وسعر الجرام عيار 2 الأكثر انتشارا بين محلات الصاغة.

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سعر الذهب اليوم في مصر 

ويعتبر سعر الذهب الآن في مصر محل اهتمام الراغبين في الزواج، إذ تراجع سعر الجرام الأقل في مصر وهو عيار 14 ، إلى أقل من 1450 جنيها، للبيع بعدما سجل نحو 1900 جنيه في ذروة الارتفاع منذ 4 أشهر.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وهبط سعر الجرام من عيار 18 والمحبب لدي قطاع كبير من المشترين عند شراء المشغولات إلى مستويات متدنية ،  وهي 1,843 جنيها ، بعدما سجل نحو 2500 جنيه في إبريل الماضي عندما قفز المعدن قفزته الأكبر محليا.

الذهب 

1000 جنيه 

وفي نفس السياق ، هبط سعر الجنيه الذهب بقوة إلى نحو 17,200 جنيه كأقل سعر في سوق الصاغة اليوم ، بعدما سجل قبل عدة أيام نحو 18240 جنيها.

أسعار الذهب مباشر 

ويسعى موقع صدى البلد لتقديم سعر الذهب مباشر اليوم في سوق محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي،:

الذهب 

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء : 2,469 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الثلاثاء ، من عيار 18: 1,851 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء ، عيار 14 للشراء : 1,440 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء ، عيار 24 للبيع : 17,200 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في العقود الفورية، عيار 24: 1,963 دولارًا بعد 1972 قبل 3 أيام، و2056 كأعلى سعر في مايو.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن بالمصنعية 

أما عند شراء المشغولات الذهبية قبل الخطوبة، يبحث المشترين عن سعر مصنعية الذهب اليوم، والذي يمكن احتسابه بكل سهولة، إذ تسجل سعر المصنعية بين 6-10 % من سعر الجرام وقد تكون بين 100-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

ويختلف حساب مصنعية السبائك عن المشغولات،  فتسجل بداية من 35 جنيها، لكل جرام في حالة إذا زادت السبيكة عن 100 جرام، أما الأقل تعامل معاملة المصوغات في المصنعية بقرار جديد من وزير التموين بدأ شهر يوليو الماضي.

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