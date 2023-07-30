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900 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. وهذا سعر عيار 21

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف - مذيعة "صدى البلد"

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة، حيث شهدت سعر الدولار أمام الجنيه، استقرارا في بداية تعاملات اليوم، الأحد الموافق 30-7-2023، في معظم البنوك العاملة في مصر.

شاهد الفيديو:


وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و30.94 جنيه للشراء في البنك المركزي المصري.

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في نوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، منها بنوك "الأهلي المتحد، والكويت الوطني، وقطر الوطني الأهلي QNB، والتجاري الدولي CIB، والمصري لتنمية الصادرات، وبلوم، وكريدي أجريكول، والمشرق، والإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي الأول".

أما الذهب، فقد استقر سعر عيار 24 الأغلى فئة نحو 2446 جنيه للبيع و2457 جنيه للشراء، وذلك في مستهل تعاملات اليوم، الأحد الموافق 30-7-2023.

ومع أول تعاملات اليوم شهد سعر الذهب في مصر مع أول استقرارا دون أي تغيير يذكر في محلات الصاغة على مستوى الأعيرة المختلفة.

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