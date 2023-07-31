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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط أسعار الذهب محليا اليوم الإثنين 31-7-2023

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.5 %خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أول أمس السبت بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد.

يرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الاثنين 31 يوليو  2023  على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today .


سعر الذهب دون مصنعية


عيار 24 الأعلى سعرا


وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو  2457 جنيها.


سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الاثنين نحو 2252 جنيها.

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 2150 جنيها.

سعر الذهب عيار 21


سعر الذهب عيار 18

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1843جنيها .

الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 1433 جنيها.

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عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب  عيار 12 الأقل سعرا اليوم الاثنين نحو 1229جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية  اليوم الاثنين نحو 17152 جنيه .

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو  2.4 مليون جنيه

سعر الذهب عالميا

تراجعت آوقية الذهب بنسبة 0.2% خلال إغلاق تعاملات البورصة العالمية الجمعة الماضية مسجلة 1960دولار.

 

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب في البورصة العالمية تقلبات سعرية بفعل صدور بيانات اقتصادية متباينة، من بينها ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي بنسبة 0.2% على أساس شهري، والذي صدر يوم الجمعة الماضية، ما يعزز من فرص إنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي.

كما أظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي والأرباح الأمريكي الربع سنوية بنسبة 2.4%، بينما سجلت بيانات الناتج المحلي الإجمالي والأرباح الأمريكي الربع سنوية، نموًا بنسبة 2.4%، والتي تعكس توجهات الفيدرالي في الاستمرار في رفع الفائدة وسياسته النقدية المتشددة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء الماضي، برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لترتفع إلى أعلى قمة في 22 عامًا عند 5.50%، وتأكيد محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، باستمرار البنك في سياسته المتشددة لتهدئة التضخم المرتفع، ليست في صالح الذهب، لكن تزايد الضغوط على القطاع المصرفي قد يجبر الفيدرالي الأمريكي بوقف هذه السياسة، والتوجه لتثبيت أو خفض تدريجي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.


 

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