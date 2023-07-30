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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب تسجل تراجعا جديدا اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

يستعرض موقع "صدى البلد"، نشرة أسعار الذهب،  خلال التعاملات المسائية اليوم في مصر، والتي شهدت انخفاضا بشكل ملحوظ، وهو ما يفضله المواطنين الراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية.

ويرغب عدد كبير جدا من المواطنين، في معرفة أسعار الذهب بـ مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمعدن الأصفر، والمقارنة بأسعار السوق، للشراء بأرخص الأسعار، وتجنب جشع التجار، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

سعر الذهب اليوم في مصر

بعد تراجعه محليا …سعر الذهب في السعودية الآن

سعر عيار 14 اليوم 30 - 7 - 2023

سعر الذهب عيار 21 اليوم 30-7-2023

سعر الذهب اليوم 30 - 7 - 2023

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,446 شراء 2,457 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,242 شراء 2,252 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,140 شراء 2,150 جنيهات.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,834 شراء 1,843 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,427 شراء 1,433 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,223 شراء 1,229 جنيها.

سعر عيار الذهب 24 اليوم 30-7-2023

سعر الذهب اليوم 30 - 7 - 2023

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-7-2023

بعد تراجعه محليا …سعر الذهب في السعودية الآن

سعر الذهب اليوم

الاونصة بيع 76,062 شراء 76,417 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 17,120 شراء 17,200 جنيه.
الكيلو بيع 2,445,714 شراء 2,457,143 جنيه.
 

سعر الذهب

سعر ضريبة الذهب في مصر

وتبلغ قيمة الضريبة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، و يدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج.

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