أسعار الذهب تسجل تراجعا جديدا اليوم في مصر

يستعرض موقع "صدى البلد"، نشرة أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية اليوم في مصر، والتي شهدت انخفاضا بشكل ملحوظ، وهو ما يفضله المواطنين الراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية.

ويرغب عدد كبير جدا من المواطنين، في معرفة أسعار الذهب بـ مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمعدن الأصفر، والمقارنة بأسعار السوق، للشراء بأرخص الأسعار، وتجنب جشع التجار، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,446 شراء 2,457 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,242 شراء 2,252 جنيها.

عيار 21 بيع 2,140 شراء 2,150 جنيهات.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,834 شراء 1,843 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,427 شراء 1,433 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,223 شراء 1,229 جنيها.

سعر الذهب اليوم

الاونصة بيع 76,062 شراء 76,417 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17,120 شراء 17,200 جنيه.

الكيلو بيع 2,445,714 شراء 2,457,143 جنيه.



وتبلغ قيمة الضريبة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، و يدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج.