سعر الذهب اليوم 30 - 7 - 2023

شهد سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 30-7-2023، استقرارا دون أي تغيير يذكر في محلات الصاغة على مستوى الأعيرة المختلفة.

ومع ختام تعاملات أمس السبت؛ سجل سعر المعدن الأصفر تراجعا بمعدلات طفيفة لم تجاوز 5 جنيهات في الجرام الواحد.

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2140 جنيه للبيع و 2150 جنيه للشراء



وبلغ سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 2446 جنيه للبيع و 2457 جنيه للشراء



ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 1834 جنيه للبيع و 1843 جنيه للشراء

وبلغ سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 1427 جنيه للبيع و 1433 جنيه للشراء



ووصل سعر أوقية الذهب نحو 76.1 ألف جنيه للبيع و 76.32 ألف جنيه للشراء



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.12 ألف جنيه للبيع و 17.2 ألف جنيه للشراء



ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.45 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

الذهب في البورصات العالمية



تعافت أسعار الذهب قليلاً من أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد أن تسببت بيانات اقتصادية أميركية قوية في موجة بيع في جلسة الخميس الماضي، لكن المعدن الأصفر أنهى الأسبوع على خسائر طفيفة نسبيًا.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% مسجلاً 1958.81 دولار للأونصة، لكنه أنهى الأسبوع على تراجع بنسبة 0.07%، في ظل مواصلة الفدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة وتركهما الخيارات مفتوحة لتنفيذ المزيد.



وأظهرت بيانات أول أمس الخميس أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني مما يعزز احتمالات تجنب الركود.



ودفعت تلك البيانات القوية مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في أسبوعين.



وأسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة ومعها عائدات سندات الخزانة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، أنهت الفضة الأسبوع على تراجع بنسبة 1% عند 24.328 دولار، وتراجع البلاتين بنسبة 2.73% إلى 935.27 دولار أما البلاديوم فقد تراجع 3.51% إلى 1245.03 دولار.



