سعر عيار 14 اليوم 30 - 7 - 2023

سجل سعر أقل أعيرة الذهب اليوم الأحد 30-7-2023، وهو عيار 14 الأدني فئة، حوالي 1427 جنيه للبيع و 1433 جنيه للشراء في محلات الصاغة.

ومع أول تعاملات اليوم شهد سعر الذهب في مصر مع أول، استقرارا دون أي تغيير يذكر في محلات الصاغة على مستوى الأعيرة المختلفة.

انخفاض طفيف

ومع ختام تعاملات أمس السبت؛ سجل سعر المعدن الأصفر تراجعا بمعدلات طفيفة لم تجاوز 5 جنيهات في الجرام الواحد.

عيار 21

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2140 جنيه للبيع و 2150 جنيه للشراء



عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 2446 جنيه للبيع و 2457 جنيه للشراء

عيار 18



ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 1834 جنيه للبيع و 1843 جنيه للشراء



أوقية الذهب



ووصل سعر أوقية الذهب نحو 76.1 ألف جنيه للبيع و 76.32 ألف جنيه للشراء

الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.12 ألف جنيه للبيع و 17.2 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب



ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.45 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

الذهب في البورصات العالمية



تعافت أسعار الذهب قليلاً من أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد أن تسببت بيانات اقتصادية أميركية قوية في موجة بيع في جلسة الخميس الماضي، لكن المعدن الأصفر أنهى الأسبوع على خسائر طفيفة نسبيًا.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% مسجلاً 1958.81 دولار للأونصة، لكنه أنهى الأسبوع على تراجع بنسبة 0.07%، في ظل مواصلة الفدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة وتركهما الخيارات مفتوحة لتنفيذ المزيد.



وأظهرت بيانات أول أمس الخميس أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني مما يعزز احتمالات تجنب الركود.



ودفعت تلك البيانات القوية مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في أسبوعين.



وأسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة ومعها عائدات سندات الخزانة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، أنهت الفضة الأسبوع على تراجع بنسبة 1% عند 24.328 دولار، وتراجع البلاتين بنسبة 2.73% إلى 935.27 دولار أما البلاديوم فقد تراجع 3.51% إلى 1245.03 دولار.

توازن الذهب

وعلي سياق متصل نفي الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، ما يتردد عن تراجع اسعار الذهب في السوق المصري، مؤكدا ان ما يحدث ليس تراجع وانما هو اعادة اتزان لسوق الذهب.



واوضح أن مايحدث هو استقرار لسوق الذهب بعد مبادرتين اولهما "زيرو جمارك" والتي ادخلت الي السوق المصري اكثر من نص طن من السبائك والجنيهات واثر بقوة في اتزان اسعار الذهب، مشيرا الي أن الوقت الذي بلغ فيه سعر الذهب الي 2850 جنيها كان أعلى من السعر العالمي، أما الاسعار في الوقت الراهن فهي قريبة من السعر العالمي.

ولفت مستشار وزير التموين لشئون الذهب إلي أن الذهب كان ومازال وسيظل الملاذا الامن للاستثمار للافراد والدول حيث انه يعطي قوة للعملة، منوها الي ان اعلى احتياطي للذهب في الولايات المتحدة الامريكية ويبلغ 83 الف طن، وأن البنك المركزي رفع الاحتياطي الاستراتيجي من 75 الي 125 طن، ونأمل تخطي 200 طن.

انصح "فرج" المستهلكين بشراء الذهب في الوقت الراهن لاسيما ان اسعاره مناسبة ومستقرة في الوقت الراهن، مؤكدا ان سعر الذهب لن ينخفض اكتر من ذلك بسبب المشاكل العالمية، وعدم اعلان الفيدرالي الامريكي بخصوص الفائدة، وفضلا عن احتمالية أن يتخطي الذهب الفين دولار قائمة بقوة .

وأوضح أن طرح الشهادات الدولارية بفائدة 7% من البنك الأهلي وبنك مصر سيؤثر بشكل جيد على أسعار الذهب في مصر.