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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«500 جنيه كاملة»|أسعار الذهب تتراجع بقوة وهذه قيمة عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

يسعى الكثير إلى معرفة أسعار الذهب اليوم، والتي تراجعت بقوة على مدار الأيام الماضية إذ هبط سعر الجرام من عيار 21 الأشهر في مصر والمحبب لدى قطاع كبير من المشترين، إلى مستويات متدنية.

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الذهب 

أسعار الذهب اليوم عيار 18

ويبحث المقبلون على الزواج عن أسعار الذهب من عيار 18 اليوم في محلات الصاغة ، إذ استقر بعد هبوط للبيع وليس للشراء عند نحو أقل من 1,838  جنيها للبيع مقتربا من 1800 جنيه فقط، بعد 2500 كأعلى سعر في إبريل الماضي.

سعر الذهب اليوم الاثنين 

سعر الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة،يهتم الكثير من الراغبين في شراء المشغولات الذهبية به، خاصة بعد أنباء انتشرت حول تراجع سعر الجرام بقيمة 300 جنيه على خلفية طرح الشهادات الدولارية الجديدة.

ومن جانبه نفي الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب هذا الخبر، موضحا أنه لا علاقة للشهادات الدولارية بأسعار الذهب، قائلا إن المعدن مرتبط برفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة، وأسعار الذهب الحالية قريبة جدا من الأسعار العالمية.

500 جنيه 

وشهدت أسعار الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 ،  تراجعا قويا اليوم إلى نحو 17,150 جنيها كأقل سعر في سوق الصاغة اليوم ، بعدما سجل قبل عدة أيام نحو 17680 جنيها، بفارق نحو 500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 الآن

ويعتبر سعر الذهب اليوم أهم ما يبحث عنه الراغبون في الشراء، والذي يتغير باستمرار على مدار اليوم خلال التعاملات وفقا لـ أليات مختلفة ، تشمل حجم الطلب على البيع وسعر الأوقية عالميا وسعر الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الذهب مباشر 

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم في هذا التقرير، ووفقا لآخر تحديثات في سوق محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية،:

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الاثنين: 2,457 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين، 2,150 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الاثنين، من عيار 18: 1,843 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 14 للشراء : 1,433 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين، عيار 24 للبيع : 17,150  جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في العقود الفورية، عيار 24: 1,954 دولارًا بعد 1972 قبل يومين ، و2056 كأعلى سعر في مايو.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن بالمصنعية 

ويبحث الآلاف من المشترين يوميا عن سعر مصنعية الذهب، والتي يمكن احتسابها بكل سهولة، إذ تسجل سعر المصنعية بين 6-10 % من سعر الجرام مجردا وقد تكون بين 100-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

أما عند شراء السبائك، فإن حساب مصنعيتها يكون بداية من 35 جنيها، لكل جرام في حالة إذا زادت السبيكة عن 100 جرام، أما الأقل تعامل معاملة المصوغات في المصنعية بقرار جديد من وزير التموين بدأ هذا الشهر.

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