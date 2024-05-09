عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حسين فهمي ضيف شرف اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم

حسين فهمي
حسين فهمي

 

أعلنت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي عن اختيارها للنجم الكبير حسين فهمي، ليكون ضيف شرف الدورة 50 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية (اليوبيل الذهبي)، والذي سيقام في الفترة من 1 لـ 12 يونيو المقبل بدار الأوبرا المصرية، وأكد مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع رئيس مهرجان جمعية الفيلم على علاقة حسين فهمي القوية بالمهرجان من خلال مشاركة العديد من أفلامه في التنافس على جوائز المهرجان، بل وحصوله على عدد من الجوائز في التمثيل من المهرجان، بل ومشاركته في الدورات الثلاثة الأخيرة كضيف شرف للمهرجان. 
 

وأَضاف: "تربطني علاقة قديمة ومميزة على المستوى العملي بالفنان حسين فهمي، بالإضافة إلى مشاركته في مهرجان جميعة الفيلم السنوي بمنافسة 8 أفلام شارك في بطولتها خلال السنوات الماضية، وعندما تواصلت معه من أجل أن يكون ضيف شرف اليوبيل الذهبي للمهرجان، بعد مشاركته معنا خلال الدورات الثلاثة الماضية كضيف شرف والتي ضمت أفلام الدورات ال ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ ورحب بشدة لتواجده معنا هذا العام خاصة مع الاحتفال بمرور 50 عاما على الدورة الأولى لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية".


وأشار عبد السميع الى أن فهمي حصل على جائزة أحسن ممثل دور أول عن دوره في فيلم "العار" من لجنة التحكيم في الدورة التاسعة من المهرجان والتي أقيمت عام 1983، بينما تنافس على تلك الجائزة خلال 8 دورات بعدد من الأعمال السينمائية التي تم اختيارها من عدد من النقاد، وهي فيلم "الإخوة الأعداء" في الدورة الأولى، و"المذنبون" في الدورة الثالثة، و"موعد على العشاء" في الدورة الثامنة، و"آه يا بلد آه" في الدورة الثالثة عشر، و"جري الوحوش" في الدورة الرابعة عشر، و"اللعب مع الكبار" في الدورة الثامنة عشر، و"مافيا" في الدورة التاسعة والعشرين.

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

دموعك غالية .. شيرين تدخل فى نوبة بكاء على المسرح في الكويت


وعلى الجانب الآخر أكد الفنان حسين فهمي على سعادته كونه ضيف شرف المهرجان الذي يعتبره من أهم المهرجانات المصرية المحلية، قائلا "هذا المهرجان كان ولايزال حتى الآن في الحقيقة من أهم المهرجانات السينمائية في مصر لتاريخه الطويل ومصداقيته في جميع تفاصيله التي لها علاقة بصناعة السينما، فالمهرجان يكرم الفن السابع والفنانين المبدعين في مختلف المجالات والتخصصات السينمائية، كما يشمل رأي الجمهور من خلال جائزة خاصة بالجمهور وهذا شيء مهم، والحقيقة أن كل مهرجان سينمائي جاد هو إضافة للحراك السينمائي في مصر، ومكسب حقيقي لصنّاع وجمهور السينما".


المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحدا من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، يقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الأفلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية والنقاد والسينمائيين على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدي نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أو منذ بداية إقامته.

الفنان حسين فهمى اليوبيل الذهبى دار الاوبرا المصرية جمعية الفيلم مهرجان جمعية الفيلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

رفض أي عمليات عسكرية برفح الفلسطينية.. اجتماع مهم لـ السيسي ووزير الدفاع الاردني

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

شبانة يفجرها: تأجيل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

لأول مرة| بايدن يهدد إسرائيل .. ويخشى من نفاد الصبر المصري

ترشيحاتنا

بسبب الغارات الإسرائيلية.. حزب الله يعلن مصرع أحد عناصره في لبنان

مدبولي والخصاونة يوقعان محضر أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

اتحاد أمهات مصر: آراء طلاب المدارس في امتحانات اليوم إيجابية ومرضية

انخفاض أسعار الذهب في مصر مع هبوط الدولار بالسوق المصرفي

سعر الدولار أبرزها.. خطة البرلمان تكشف تحديات الموازنة الجديدة

وزارة الصحة في غزة تكشف فظائع الاحتلال الإسرائيلي في رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراجعات نهاية العام الدراسي.. 6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

7 علامات في شريك حياتك المستقبلى بتقول لك إنه بخيل

حكم قضائي.. من هو المتهم بتزييف نسبة المشاهدات على المنصات الرقمية؟

خليكى زى ياسمين عبد العزيز.. إتيكيت التعامل مع الرجل بعد الانفصال

فيديو

بعد إصابته بالسرطان.. أول مقطع فيديو لـ محمد عبده بمنزله

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-